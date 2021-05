Après l’OM, Villas-Boas change de sport

Dans : OM.

Même pendant ses meilleurs moments à l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas n’a jamais caché qu’il avait d’autres passions que le football, et qu’il ne se voyait pas être entraîneur pendant encore de longues années.

La fin de son passage en Provence avait été tumultueux, mais il avait su profiter de la région pour pratiquer de nombreux sports, s’essayent sur les pistes de ski dans les Alpes, ou suivant le Rallye de Monte-Carlo comme un vrai fan, avant le lever du jour. Une passion pour les sports mécaniques qu’il va pouvoir concrétiser dans quelques jours. En effet, André Villas-Boas participera au championnat du monde des rallyes à l’occasion de sa quatrième manque, au Portugal à la fin du mois de mai.

L’ancien coach de l’OM, de Chelsea et de Tottenham s’élancera à bord d’une Citroën C3, en WRC 3, la troisième division des championnats de voitures privées. Il y a trois ans, alors âgé de 40 ans, Villas-Boas avait aussi tenté une aventure de ce style, avec la participation au Rallye Dakar. Il avait alors tenu quatre étapes avant de se planter au Pérou, et de quitter l’épreuve avec des douleurs au dos, et un petit passage à l’hôpital tout de même. Ce sera en tout cas la première fois que Villas-Boas disputera une épreuve du championnat du monde, et peut-être pas la dernière si jamais il y prend goût.