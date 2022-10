Une statue à Marseille, le fils de Bernard Tapie lance un appel aux dons

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Il y a un an, Bernard Tapie rendait son dernier souffle suscitant une grande émotion à l'OM et dans la ville de Marseille. Les hommages furent nombreux mais son fils Laurent Tapie est très déçu. Aucun projet officiel n'a démarré pour honorer la mémoire de son père.

Mardi, l'OM avait à cœur de performer en Ligue des champions. Une compétition profondément liée au club phocéen, surtout depuis une certaine soirée de mai 1993 lors de laquelle l'OM est devenu le premier club français à remporter la C1. Comme le hasard fait bien les choses, le match contre le Sporting avait lieu juste un an après le décès de l'architecte du succès européen de 1993, Bernard Tapie. Le Boss comme le surnomment les supporters de l'OM a laissé une trace profonde dans l'histoire du club, sans doute plus que n'importe quel autre président du club.

Laurent Tapie veut construire une statue pour son père

Cela s'était vu dans les nombreux hommages rendus par le peuple marseillais à l'ancien homme d'affaires après l'annonce de sa mort. Un an après, Tapie n'est pas oublié par la cité phocéenne à l'image des banderoles placées sur les grillages du stade Vélodrome. Mais, cela n'empêche pas son fils Laurent d'avoir une certaine amertume par rapport aux choses concrètes faites par l'OM pour son père décédé. Si Robert Louis-Dreyfus avait donné son nom au centre d'entraînement du club, rien n'a encore été fait pour Bernard Tapie. Son fils veut changer cela et prévoit d'ériger une statue en son honneur.

Laurent Tapie : «Je vais lancer une souscription pour qu’avec tous ceux qui aimaient mon père, au-delà des supporters de l’OM, on se cotise tous pour faire une statue […] avec les joueurs qui le portaient avec la coupe d’Europe» dans #HDPros pic.twitter.com/GWnwfrWpcC — CNEWS (@CNEWS) October 4, 2022

« C'est quand même assez classique dans tous les clubs que, quand une figure emblématique décède, on fasse quelque chose. Robert Louis-Dreyfus a été pendant 13 ans le président de l'OM. Sous sa présidence, l'OM n'a strictement rien gagné. Et dès qu'il est mort, on a renommé le centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus. Et c'était normal de le faire. Donc il n'est pas normal que le président qui a permis à l'OM de devenir ce qu'il est n'ait rien. Comme la mairie ne fait rien, que le club ne fait rien, c'est moi qui vais le faire. […] Je vais lancer une souscription pour que tous ceux qui aimaient mon père au-delà des supporters de l'OM, se cotisent pour faire une statue qui sera une image qui a existé, des joueurs qui le portaient avec la Coupe d'Europe », a t-il lâché sur CNews. Le temps presse pour ce projet sachant que, dans quelques mois seulement, l'OM fêtera le 30e anniversaire de sa victoire face au Milan AC.