Vente OM ‍: L'heure est venue ‍!

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a démarré un nouveau projet depuis l'arrivée de Roberto De Zerbi l'été dernier. L'Italien travaille fort avec Pablo Longoria et Medhi Benatia afin de construire le meilleur effectif possible et redorer le blason du club phocéen.

A Marseille, la récente arrivée de Roberto De Zerbi a changé pas mal de choses. L'Italien a des idées de jeu bien claires et sait où il veut emmener son groupe. De quoi promettre de belles choses et plaire à un public exigeant. Un public qui se mettait à rêver récemment d'un départ de Frank McCourt et de l'arrivée d'un nouvel investisseur. Pour le journaliste Thibaud Vezirian, la vente à l'Arabie saoudite de l'OM est bouclée depuis de longs mois. Mais toujours rien et le projet marseillais a pris une autre tournure. Surtout que le propriétaire américain rabâche qu'il ne compte pas vendre son club à moins d'une offre folle.

L'OM bientôt vendu, il ne lâche pas l'affaire

Excuse moi de bosser — T.V. (@ThibaudVezirian) January 24, 2025

Cependant, Thibaud Vezirian ne lâche pas l'affaire et pour lui, un investissement saoudien aura bien lieu à l'OM. Ces dernières heures, via X, l'ancien de La Chaine L'Equipe a répondu à des internautes qui parlaient d'un investissement saoudien de 600 milliards de dollars aux Etats-Unis dans les quatre prochaines années. « Avec 600 milliards $ qui vont être investis aux USA, l’Arabie saoudite va-t-elle investir au moins 1 milliard en France ? Et pourquoi pas à Marseille ? ».

Solide sur ses appuis, Thibaud Vezirian s'appuiera sur un GIF bien connu de José Mourinho (If I speak I am in big trouble : si je parle, je vais avoir des problèmes) pour ensuite lâcher un : « Excuse-moi de bosser » au moment de répondre à un internaute qui lui demandait de lâcher l'affaire. Vezirian n'abdique donc pas et reste persuadé d'une vente prochaine de l'Olympique de Marseille à l'Arabie saoudite. Pas de quoi convaincre grand-monde.