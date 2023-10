Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite zappe Marseille ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Relancée par quelques médias français il y a quelques semaines, la vente de l'OM à l'Arabie Saoudite n'est plus vraiment considérée comme un élément important à l'heure actuelle dans le Golfe. Il y a d'autres dossiers sur la table.

L’Olympique de Marseille connait un début de saison très compliqué, et ce à tous les niveaux. Sur le terrain, les performances ne sont pas au niveau escompté et cela commence déjà à se voir en Ligue 1 comme en Europa League. En coulisses, l’entraineur a déjà démissionné et Pablo Longoria, le président, a été tout proche de le suivre. Frank McCourt a tenté de sauver les apparences par le biais d’un communiqué de soutien à l’Espagnol, mais l’Américain n’est pas allé jusqu’à se déplacer en Provence pour régler le problème. Il n’aurait pas forcément été accueilli par les vivas de la foule, sachant qu’au fur et à mesure que les années passent et que les derniers titres s’éloignent, McCourt se voit demander de vendre l’OM.

L'OM a de quoi séduire l'Arabie Saoudite

L’Arabie Saoudite est souvent annoncée comme l’investisseur le plus désireux de miser sur le club marseillais. Les raisons sont simples, avec la volonté du Royaume de racheter un nouveau club de foot majeur en Europe après Newcastle. L’OM a de nombreux avantages comme celui d’être tourné vers la Méditerranée, déjà très populaire, avec un palmarès copieux et de pouvoir rivaliser avec le PSG du Qatar. Mais cette rumeur tourne depuis trois ans, et l’Arabie Saoudite n’a absolument pas bougé le petit doigt depuis les premières annonces.

Et vues les dernières communications officielles du Royaume, il n’est pas forcément prioritaire pour les autorités saoudiennes de se pencher sur l’avenir de l’Olympique de Marseille. En effet, le pays du Golfe est désormais entièrement tourné vers l’organisation de grands évènements, et notamment de la Coupe du monde 2034. La Fédération Saoudienne de Football a fait savoir qu’il s’agissait désormais de mettre l’accent sur la capacité d’organisation du pays, et que les efforts allaient se concentrer là-dessus. « Le sport est un tribut essentiel à la croissance et à la prospérité de l'économie, car le Royaume souhaite investir de manière optimale dans le secteur du sport à travers un travail continu pour atteindre les objectifs. Cette annonce constitue une étape importante et naturelle dans notre parcours en tant que pays passionné de football et véritable incarnation du processus de réussite dont a été témoin le Royaume. Elle confirme également son engagement à développer divers sports, dont le football, comme le le Royaume souhaite, à travers son intention de se porter candidat à la Coupe du Monde 2034, offrir une expérience sans précédent à tous dans le monde. Nous confirmons également que le succès de l'accueil d'événements sportifs internationaux majeurs dans divers jeux au cours de la période récente, et le succès du Royaume en accueillant de nombreux championnats continentaux et internationaux au cours des prochaines années, est le meilleur témoignage de la position distinguée qu'a atteint notre pays », a ainsi livré Abdulaziz bin Turki bin Faisal, ministre des Sports et ancien pilote automobile saoudien.

Le PIF a les moyens de tout faire

Bien évidemment, l’Arabie Saoudite peut mener plusieurs batailles en même temps, et s’occuper de multiplier l’organisation de grands événements tout en utilisant le PIF, le fonds d’investissement princier, pour continuer de se développer par l’acquisitions de biens dans le sport. La preuve, l’Arabie Saoudite est le grand favori pour racheter l’écurie de F1 Aston Martin au milliardaire canadien Lawrence Stroll. Une preuve que les investissements de l’Arabie Saoudite sont toujours possibles, même si l’OM risque de passer au second plan sans avancée majeure récemment, car l’Arabie Saoudite va mettre le paquet sur son dossier de candidature à l’organisation de la Coupe du monde 2034.