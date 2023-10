Vente OM ‍: L’Arabie Saoudite va tout plaquer pour l’OL

Dans : OM.

L'Arabie Saoudite qui rachète l'OM, on en entend parler depuis des années sans rien de concret. L'intérêt pour l'OL est nouveau, et il pourrait tout changer !

Annoncée depuis désormais trois ans, la vente de l’Olympique de Marseille au fonds d’investissement de l’Arabie Saoudite n’est toujours pas effective. Elle ne serait même pas si proche que cela si l’on en croit des sources proches du PIF. Cela même si d’autres informations parues en France récemment font état d’une envie réelle du Royaume d’acheter un grand club français et d’y mettre Zinedine Zidane à sa tête. L’OM a toujours été cité, comme le rival historique du PSG, et un club populaire tourné vers la Méditerranée avec un palmarès unique dans le football français.

Les exigences de McCourt lassent le PIF

Mais les difficultés que connait John Textor depuis qu’il a racheté l’Olympique Lyonnais peuvent tout changer. En effet, l’Arabie Saoudite n’arrive pas vraiment à discuter concrètement avec Franck McCourt au sujet de l’OM, et pourrait se tourner vers un club plus ouvert à Lyon. Depuis son investissement réalisé il y a seulement quelques mois de cela, John Textor se trouve dans un véritable bourbier. Il n’arrive pas à convaincre les instances françaises, a pour le moment des résultats sportifs catastrophiques, et voit même l’un des investisseurs se retirer en faisant jouer son option de vente pour récupérer ses billes, qui sont tout de même de 75 millions d’euros.

Résultat, l’Arabie Saoudite est en train de réfléchir à l’idée de changer son fusil d’épaule, et la possibilité de racheter l’OL est désormais prise au sérieux au sein du PIF. C’est ce qu’affirme l’insider Yacine Ferguson, pour qui McCourt a de trop nombreuses exigences sur le plan financier, au niveau du montant et d’un actionnariat qu’il souhaite conserver en minorité, pour permettre au deal de se faire. Résultat, la perspective de récupérer Lyon est désormais considérée comme un plan B non négligeable, surtout que le club rhodanien a aussi des avantages. A savoir de nombreux actifs, un centre de formation performant, un stade moderne et dont il est propriétaire, ainsi que l’étiquette de grand club français même s’il n’a pas tout à faire le palmarès du PSG et de l’OM.

Zidane roule toujours pour l'Arabie Saoudite ?

Il reste à savoir si cet intérêt saoudien pourra se concrétiser, et si John Textor, en bon businessman, envisagea une vente si une offre colossale venait à se faire. Cela fait beaucoup d’hypothèses, surtout que cela pourrait aussi ressembler à un gros coup de pression mis à Frank McCourt pour se décider à baisser ses exigences et vendre, sans quoi ce serait l’OL qui passerait en dossier propriétaire pour le Royaume saoudien. Et dire que Zinedine Zidane est toujours considéré comme un pion essentiel si jamais le pays du Golfe venait à reprendre un pays en Europe. De là à l’imaginer à Lyon avec un budget colossal, ce serait tout de même une sacrée surprise.