Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite va gérer le mercato d'hiver

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille devrait être rapidement vendu aux Saoudiens, c'est du moins l'information que ce spécialiste du dossier annonce.

L’équipe de Gennaro Gattuso se déplace ce samedi à Nice dans un match qui sportivement à un vrai gros enjeu, mais certains supporters de l’Olympique de Marseille commencent à se focaliser sur l’éternelle annonce d’une vente imminente du club de Frank McCourt à des investisseurs saoudiens. Véritable fantasme depuis 3 ans, cette supposée cession de l’OM engendre de nombreuses rumeurs relayées sur les réseaux sociaux par des influenceurs, des médias étrangers, récemment, c'est The Independent qui en parlait, et bien évidemment Thibaud Vézirian.

Pour ce dernier, qui doit faire face à de critiques parfois assassines sur ce dossier qu’il évoque presque quotidiennement depuis bientôt trois ans, tout cela ne masque pas la réalité, à savoir que désormais le processus de la vente est largement lancé, au point même que les choses devraient avancer brutalement et se mettre en place avant le début du prochain mercato d’hiver. Dans un dialogue avec un de ses followers, sur Twitch, le spécialiste de la vente de l’OM, a fait quelques confidences, même s’il est resté prudent.

L'OM vendu pour le mercato 2024 ?

Le journaliste a remis le dossier en ordre, avant de faire part de sa théorie sur la prochaine vente de l’Olympique de Marseille et du timing de l'opération. « Dire qu’il n’y a rien, c'est étonnant quand on voit tout ce qu’il s’est passé, quand on voit que McCourt est aux abonnés absents, qu’il a quitté le conseil de surveillance, qu’il n’a plus parlé depuis un an et demi. Il avait annoncé le Champion’s Project, des ambitions. Avant il disait les choses clairement, là, il n’y a plus rien (…) C’est impossible de changer l’ensemble des cadres d’une société comme il l’a fait sans que cela ne prépare à rien (…) McCourt a perdu chaque année à l’OM, il a investi 500 millions d’euros dans le club, et même s’il vend le club à 250ME il a perdu. Pour lui, l’OM, c'est un gouffre (…) Sa fortune est estimée à moins d’un milliard, et il n’est pas à Marseille pour engloutir son argent, il est là pour retomber sur ses jambes (…) Depuis mon annonce en 2021, le déficit s’est réduit un peu, car des gens comme CGA CGM ont injecté énormément d’argent, le budget du club a doublé », a d’abord rappelé Thibaud Vézirian, avant d’aller plus loin dans ses annonces.

« Ce que beaucoup disent, c’est qu’on est dans la fin de l’ère McCourt. Les vannes sont ouvertes en matière de communication, tout le monde en parle (…) Un délai ? L’hypothèse sportivement intelligente, c’est que cela soit annoncé en décembre, et qu'il y ait 3 ou 4 nouveaux joueurs, pas 10, au mercato de janvier afin que l'OM puisse jouer la Ligue des champions la saison prochaine. L’Arabie Saoudite ce sont des hommes d’affaires, ils savent parfaitement où ils mettent les pieds. Après l'annonce sera peut-être juin. »