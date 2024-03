Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite stoppée aux portes de Milan

Dans : OM.

L'argent saoudien suscite l'intérêt de nombreux clubs européens, et pas seulement l'Olympique de Marseille. Mais certains propriétaires ne sont pas disposés à tout lâcher.

L'OM attend de savoir si Frank McCourt décidera un jour de vendre son club, mais en attendant, certains espèrent que d'ici là le Fonds Public d'Investissement d'Arabie Saoudite ne s'offrira pas une autre équipe. Car compte tenu des règles de l'UEFA, il sera délicat pour les Saoudiens d'avoir Newcastle, Marseille et un troisième club lui aussi susceptible de jouer la Ligue des champions. Les règles de la multipropriété sont ce qu'elles sont en 2024, et tout n'est pas permis. Si le nom de l'AS Rome circule, et que la possibilité d'une acquisition de l'Inter a été évoquée, l'hypothèse d'une prise de contrôle de l'AC Milan par l'Arabie Saoudite était dans l'air.

Mais ce lundi, Alessandro Giudice, journaliste du Corriere dello Sport et expert en économie du sport a évoqué cette possibilité. Ayant eu l'occasion d'interviewer Gerry Cardinale, le propriétaire américain des Rossoneri , notre confrère dément fermement l'intention éventuelle de ce dernier de tout laisser aux Saoudiens et de quitter brutalement le club qu'il a racheté en 2022 pour 1,3 milliard d'euros.

L'AC Milan est prêt à négocier avec l'Arabie Saoudite

S'il ne refusera pas un partenariat, jamais le patron de RedBird Capital Partners ne cédera la majorité des parts de son club, du moins pas pour l'instant, le club travaillant notamment sur le dossier de construction d'un nouveau stade, afin de ne plus partager San Siro avec l'Inter. Le journaliste italien qui l'a rencontré est donc très ferme. « Quiconque travaille dans la finance est toujours à la recherche d'investisseurs, il est probable que Gerry Cardinale parle effectivement à différents investisseurs, mais je crois qu'il recherche des co-investisseurs stratégiques, qui peuvent apporter de la valeur ajoutée (...) Si au Moyen-Orient RedBird trouvait un investisseur capable d’apporter des fonds, par exemple en Arabie Saoudite où il y a mille milliards d’euros à investir, il le fera. Mais cela ne signifie pas qu'il vendra Milan, car il n’a pas besoin de cela », a précisé Alessandro Giudice dans un podcast relayé par MilanNews. Les supporters de l'Olympique de Marseille peuvent donc dormir tranquilles, le PIF ne sera pas propriétaire de l'AC Milan et pourra donc investir ailleurs.