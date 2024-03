Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite attendue avec amour par un concurrent ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Tandis que l'on prête toujours l'intention à l'Arabie Saoudite de s'offrir l'Olympique de Marseille, les investisseurs saoudiens sont accueillis à bras ouverts par l'AS Rome.

L'histoire d'amour supposée entre le Fonds Public d'Investissement d'Arabie Saoudite (PIF) et l'OL ayant du mal à se concrétiser, il est cependant clair que du côté de Riyad on regarde tout de même attentivement ce qu'il se passe en Europe. Ayant désormais la certitude d'organiser le Mondial 2034, puisque l'Arabie Saoudite est le seul pays candidat, l'état de la péninsule arabique a moins besoin du soft power que le Qatar lors de l'attribution du Mondial 2022 en 2010, mais tout de même.

Alors, l'AS Rome a déjà accueilli avec plaisir Riyad Season, qui pendant deux ans sera le sponsor maillot des Giallorossi moyennant 12,5 millions d'euros par an. L'annonce de cet accord a été suivie de l'organisation d'un match amical en janvier dernier entre la Roma et le club saoudien d'Al Shabab. Tout cela a fait réagir en Italie, où tout le monde n'est pas fan de la venue de l'Arabie Saoudite dans la Serie A. Et cela au moment où des rumeurs évoquent la possible vente de l'AS Rome au PIF pour 900 millions d'euros.

La Roma adore l'Arabie Saoudite et le dit

Tandis que ces bruits de couloir s'atténuent, un peu comme en France avec l'OM, Lina Souloukou, la PDG de la Roma a dit tout le bien qu'elle pensait des investissements de l'Arabie Saoudite dans le football. « Je tiens à dire que nous sommes ravis d'avoir ce sponsor qui représente un des plus grands événements organisés dans ce pays. Nous avons également joué un match amical contre une équipe saoudienne et je trouve que c'est incroyable de blâmer l'Arabie Saoudite. Ils veulent juste augmenter la connaissance du grand public pour leur région. Cela a également existé dans le passé avec la MLS et la Chine par exemple », a rappelé, dans un entretien accordé à TMW, la dirigeante du club de la capitale italienne, pas du tout opposée à la venue de fonds saoudiens dans son club. Même si la famille Friedkin n'est pas vendeuse actuellement, une grosse offre pourrait tout de même faire réfléchir à deux fois les propriétaires américain de la Roma révélait il y a quelques semaines La Repubblica.