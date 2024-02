Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite sidérée par l'attitude de McCourt

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Depuis qu'il a racheté l'OM pour 50 millions d'euros en 2016 à Margarita Louis-Dreyfus, Frank McCourt a investi des centaines de millions d'euros dans le club phocéen. Mais l'Américain n'est pas plus intéressé que cela par Marseille.

Le propriétaire de l'Olympique de Marseille a beau être riche, et même très riche, on imagine bien que Frank McCourt ne voit pas avec plaisir ses investissements dans le club de Ligue 1 ne pas aboutir à un seul titre en sept ans. Car même s'il est critiqué par les supporters de l'OM, l'homme d'affaires américain a très copieusement investi au fil des années, un montant proche de 400 millions d'euros étant évoqué. Il est toutefois difficile à estimer tant le club phocéen a réalisé de multiples acquisitions au mercato, avec des opérations parfois délicates à chiffrer. La seule certitude, c'est que McCourt n'a pas privé son club d'argent depuis le rachat en 2016 à MLD, même si ces derniers temps Pablo Longoria a été prié de faire attention à ses dépenses afin de ne pas contraindre le Bostonien à mettre la main à la poche pour passer devant la DNCG.

McCourt n'a pas privé l'OM d'argent

Mais face à ces investissements, il est clair que l'Américain ne paraît pas se passionner plus que cela pour la Ligue 1 et son club. Au point même de ne plus être apparu au Vélodrome depuis l'été dernier. Forcément, au moment où les rumeurs d'une vente de l'OM s'intensifient, cela interpelle. Et c'est dans ce climat d'incertitude sur l'avenir de McCourt en Provence qu'un ancien président de l'Olympique de Marseille fait entendre sa voix. Répondant à la Tribune Dimanche, hebdomadaire national qui appartient à Rodolphe Saadé, patron de la CGA CGM et sponsor maillot de l'OM, Christophe Bouchet, président de l’Olympique de Marseille entre 2002 et 2024, avoue ne pas comprendre la stratégie de Frank McCourt, parlant d’une « énigme » dans la mesure où le propriétaire américain de l’OM « accepte de perdre des sommes folles sans réagir, ses instructions n’étant respectées ni par les uns, ni par les autres. » Et des questions se posent sur cette étrange attitude.

Vente OM : L'Arabie Saoudite met fin à l'ère McCourt, c'est imminent https://t.co/jWJmA4ff6p — Foot01.com (@Foot01_com) February 23, 2024

Cette brutale interrogation de l'ancien patron de l'OM pourrait expliquer que la vente de l'Olympique de Marseille à l'Arabie Saoudite ou à d'autres investisseurs soit toujours évoquée, mais sans jamais réellement avancer. Tant que Frank McCourt n'aura pas décidé ce qu'il souhaite faire à Marseille, le dossier de l'OM va rester très longtemps sur son bureau et les candidats au rachat ne pourront rien faire d'autre que de patienter encore et toujours. Le communiqué officialisant la vente est prêt depuis trois ans, mais rien ne dit que McCourt le signera cette année, au plus grand désespoir des supporters marseillais qui n'attendent pourtant que cela.