Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite prépare une énorme surprise

Tic-Tac, la tension monte à l'approche de la fin du mois de juin, qui sera une période de grands changements pour le football français. Et probablement pour l'OM selon un spécialiste de la vente du club.

La situation se tend chaque jour au sein du football français en raison des droits TV non attribués. Et la comparaison avec la situation à l’Olympique de Marseille est de plus en plus fréquente, sachant que le club sudiste est souvent annoncé comme sur le point d’être vendu. Les deux ne sont à priori pas liés, mais pour Thibaud Vézirian, la fin du mois de juin s’annonce explosive sur ces deux dossiers, et il n’est pas impossible qu’il y ait une corrélation à ce sujet. Le spécialiste de la vente de l’OM souligne que les indices sont vraiment trop nombreux pour ne pas coïncider, alors que la date de la fin du mois de juin est celle des grands changements à ses yeux.

McCourt a perdu 700 millions d'euros dans l'OM

Et ce n’est pas le récent feu vert donné par la DNCG qui a validé les comptes et le budget de l’OM, qui changera quelque chose selon lui. « 7 ans de présence de McCourt et ça 700 millions d’euros de pertes et d’argent englouti. Tant mieux pour l’OM si la DNCG donne son feu vert, mais je ne vois absolument pas comment dans le projet actuel, sans Coupe d’Europe, avec masse salariale record, sans droits TV, je ne vois pas comment la DNCG peut dire « OK tout va bien ». On va voir la suite et On en saura plus d’ici le 30 juin. Le 30 juin, c’est un moment de bascule, de grand changement », a promis Thibaud Vézirian, pour qui l’étau se resserre pour une date de la vente du club marseillais, même si Frank McCourt a nié plusieurs fois tout projet de cession de l’OM à l’Arabie Saoudite.

En attendant, une telle issue pourrait sauver le football français, clame clairement le journaliste d’Entrevue. Cela au moment même où la Ligue cherche une solution d’urgence pour limiter la casse sur les droits TV. « Et il y a le Titanic des droits TV, car en ce moment le bateau coule. Est ce qu’il y a un sauveur ? Est ce que la situation de l’OM sera le moment clé pour relever la Ligue 1 et sauver Labrune et le football français. Avant début juillet, on doit avoir une réponse. Les clubs ne peuvent pas lancer la préparation sans savoir alors que cela correspond à 60 % de leur budget pour certains. Là, c’est le money time. Les annonces doivent sauver ou faire couler le football français. On attend les grandes annonces d’ici fin juin, car l’agacement est total, au niveau du football français et de l’OM. L’attente est là, tout comme la recherche de l’effet de surprise », a assuré Thibaud Vézirian, qui a toujours ses détracteurs qui estiment qu’absolument rien ne va arriver à Marseille dans les prochaines semaines.

Le fait que Pablo Longoria s’active pour chercher le nouvel entraineur et recruter tend à le démontrer, même si en effet, si c’est le souhait des futurs repreneurs, l’effet de surprise sera garantie en cas de réel vente de l’OM sous peu.