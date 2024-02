L'Arabie Saoudite veut l'OM, et pas Monaco ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'information sur l'intérêt de l'Arabie Saoudite pour acheter l'AS Monaco au lieu de l'Olympique de Marseille, fournie par Jérome Rothen, a fait forcément bondir le spécialiste du dossier.

L’Arabie Saoudite, qui cherche à investir dans un club européen et regarde en Italie comme en France, pourrait faire faux bond à l’Olympique de Marseille, pour reprendre un club de prestige en vente : l’AS Monaco. C’est l’information donnée par Jérome Rothen, ancien joueur du club de la Principauté et qui a assuré cette semaine que l’intérêt du Royaume du Golfe se situait sur le Rocher, et non pas dans les Bouches-du-Rhône. Une vraie claque pour tous les suiveurs de l’OM qui voient leur club actuellement en grande difficulté, et qui misaient pour certains sur un repreneur pour injecter de l’argent frais et redonner du prestige à une formation qui est très loin d’être régulièrement qualifiée en Ligue des Champions sur la dernière décennie.

Interrogé inévitablement sur ce sujet tant il assure que la vente de l’OM à l’Arabie Saoudite est dans les clous pour les prochains mois, Thibaud Vézirian n’a pas changé sa version d’un iota. Pour le journaliste, Jérome Rothen a surtout servi à faire monter les enchères, et l’Arabie Saoudite n’a aucun intérêt à investir à l’AS Monaco dans les années à venir. Un homme d’affaire saoudien peut toujours être de la partie, mais cela n’aura rien à voir avec le pactole que peut mettre le PIF (fonds d’investissement public) s’il venait à récupérer Marseille.

Un Prince Saoudien, ce n'est pas une garantie

« Monaco cherche publiquement des acheteurs depuis plusieurs mois et la banque américaine Raine a été missionnée pour cela. Le but est de rendre l’histoire médiatique quand on n’a pas ce qu’on veut au niveau des acheteurs. C’est le cas de l’AS Monaco, en raison d’un faible intérêt sportif et médiatique, vous avez intérêt à médiatiser. Rothen est le porte-parole de ce qu’il se passe avec Monaco, c’est formidable pour eux. Avec l’écho que cela donne, cela noie les supporters de l’OM parce que l’Arabie Saoudite peut investir en mettant un Prince comme avec Châteauroux et il se passe zéro. A Almeria notamment en Espagne. Et il y a l’OM, avec un projet énorme sur tous les plans afin de faire de Marseille le carrefour méditerranéen qu’il doit être. L’intérêt pour Monaco d’envoyer n’importe quel Prince, c’est de faire monter les enchères. Il faut faire attention aux intérêts de parler publiquement. C’est dommage d’oser dire publiquement que je berne les supporters, alors que cela vient de gens qui s’occupent d’un dossier une fois tous les six mois. La cession de l’OM est inéluctable, et tout l’Olympique de Marseille se met en place pour une vente. Donc si on parle de l’AS Monaco, c’est uniquement pour faire monter les enchères car l’Arabie Saoudite ne cherche pas les avantages fiscaux et veut briller avec un club populaire internationalement », a confié Thibaud Vézirian dans une intervention qui place tout de même Jérome Rothen comme le pantin des actionnaires de l’ASM pour faire monter les enchères dans ce dossier, en agitant notamment l’intérêt saoudien.