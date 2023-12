Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite n'est pas au rendez-vous fixé

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'année 2023 tire à sa fin, et l'Olympique de Marseille est toujours la propriété de Frank McCourt. L'Arabie Saoudite n'a visiblement pas avancé ses pions et l'échéance du mercato d'hiver s'éloigne.

« On n’en parle pas beaucoup, mais en coulisses, ça s’active pour la vente du club. On en parle très peu et pourtant, elle se rapproche cette vente. C’est l’Arabie Saoudite qui est intéressée pour racheter le club. On parle de 400 millions d’euros et de 200 millions d’euros d’enveloppe pour recruter et ce serait peut-être pour janvier donc cela se précipite ». Journaliste de Canal+, David Berger a mis le feu aux réseaux sociaux en évoquant le 3 novembre sur l’antenne de la chaîne cryptée la vente de l’Olympique de Marseille et surtout en donnant cette fameuse date de janvier 2024. Depuis, le journaliste de C+ n'a plus jamais parlé de ce dossier, mais forcément personne n'a oublié cette annonce faite à l'antenne. D'autant qu'inévitablement, Thibaud Vézirian s'est fait un plaisir de rappeler que David Berger n'était pas un débutant et avait ses sources.

La vente de l'OM n'est pas pour janvier 2024

Oui, mais voilà, les semaines sont passées et à une semaine de l'ouverture du mercato, où l'Arabie Saoudite était censée apporter des moyens colossaux à l'OM après le rachat à Frank McCourt rien ne se passe. Très prudent, TV ne parle plus du tout du mois de janvier, le spécialiste de la vente OM repoussant cela à juin ou à une autre surprise, ce qui évite tout désagrément. Car c'est désormais une évidence, il n'y aura pas de cession du club phocéen en janvier, et le Fonds Public d'Investissement d'Arabie Saoudite (PIF) ne va pas doper les ambitions marseillaises sur le marché des transferts. Pablo Longoria a été clair, Marseille pourra recruter, mais dans les limites fixées par la DNCG et pas celle d'un repreneur censé être aussi riche qu'un consortium composé de richissimes saoudiens et indiens.

Sur les réseaux sociaux, certains se font un malin plaisir qu'une fois de plus la fameuse vente de l'Olympique de Marseille annoncée depuis trois ans est repoussé à la Saint-Glinglin. « En janvier y'aura rien et en septembre 2024 y'aura toujours rien, et les comptes x ne seront toujours pas fermés qu'elle bande de gogoles », ironise un supporter de l'OM qui ne croit plus du tout en ces promesses et annonces qui reviennent à rythmes réguliers. Le feuilleton est cependant loin d'être terminé.