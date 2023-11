L'OM vendu 400 ME à l'Arabie Saoudite, Canal + confirme ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La potentielle vente de l’OM par Frank McCourt à l’Arabie Saoudite continue à faire parler et en ce début de week-end, c’est Canal + qui confirme l’information selon laquelle des discussions très chaudes sont en cours.

Ces dernières semaines, de plus en plus d’indices laissent penser que des discussions sont en cours entre Frank McCourt et l’Arabie Saoudite pour une vente de l’Olympique de Marseille. Chaque jour ou presque, le journaliste Thibaud Vézirian relance les rumeurs puisque selon lui, tout est bouclé depuis un moment et l’officialisation ne devrait plus tarder. Au cours des dernières semaines, des médias tels que France Bleu Provence ou encore le The Independent ont également évoqué un sujet qui fait rêver tout le Vélodrome. Mais cette fois, c'est David Berger, journaliste de Canal+, qui frappe très très fort.

En ce début de week-end, c’est au tour de Canal + de lâcher quelques billes sur la potentielle vente de l’Olympique de Marseille. Sur l’antenne de Canal + Sport 360, David Berger a indiqué que les discussions étaient bien en cours en coulisses pour une vente de l’OM. Et le journaliste ne s’est pas contenté de lâcher cette information. Il a apporté quelques détails intéressants en évoquant un package global de 400 millions d’euros dont 200 millions d’euros pour renforcer l’équipe sur le marché des transferts. Autant dire que cette information devrait laisser rêveurs les supporters olympiens, qui rêvent d’une très grosse équipe pour concurrencer le Paris Saint-Germain en Ligue 1.

David Berger évoque la vente de l'OM sur Canal +

« On n’en parle pas beaucoup, mais en coulisses, ça s’active pour la vente du club. On en parle très peu et pourtant, elle se rapproche cette vente. C’est l’Arabie Saoudite qui est intéressée pour racheter le club. On parle de 400 millions d’euros et de 200 millions d’euros d’enveloppe pour recruter et ce serait peut-être pour janvier donc cela se précipite. Et peut-être que les évènements qui se sont produits le week-end dernier ont servi à accélérer, car Frank McCourt a envie de vendre et si le prix est mis, c’est-à-dire 400 millions d’euros, cela peut arriver plus vite que prévu. Il faut garder cela en tête et on reparlera » a lâché David Berger, pour qui le sujet de la vente de l’Olympique de Marseille ne peut plus être esquivé. Il y a quelques jours, le site Team Football expliquait que des discussions cruciales avaient lieu à Riyad entre des émissaires de Frank McCourt et le fonds d’investissement saoudien. Reste maintenant à voir si toutes ces discussions aboutiront à un accord et à une vente du club d'ici au début de l’année 2024, comme cela est pressenti par le journaliste de la chaîne cryptée.