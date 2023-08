Vente OM ‍: l'Arabie Saoudite et McCourt, l'incroyable accord

Le mercato très ambitieux de l'Olympique de Marseille a relancé les supputations sur les moyens financiers dont Pablo Longoria dispose lors cet été 2023. La présence d'un investisseur dans les coulisses de l'OM est évoquée.

L’OM n’a pas rigolé lors de ce mercato, puisque Marseille a recruté des joueurs qui ont une vraie valeur marchande ou dont le salaire est élevé, à l’image de Pierre-Emerick Aubameyang. Et tout cela sans que Pablo Longoria et Javier Ribalta ne réussissent à vendre énormément de joueurs, ce que Frank McCourt réclame chaque été. De quoi forcément se poser des questions sur la manière dont le propriétaire américain de l’Olympique de Marseille gère le club, alors même que la qualification pour la prochaine Ligue des champions n'est pas acquise. A l’image de Thibaud Vézirian, ils sont une minorité à croire que si McCourt est toujours aux commandes de l’OM, il y a derrière lui d’autres investisseurs qui permettent au club phocéen d’augmenter ses ambitions sur le marché des transferts. Mais c’est de Grèce qu’une nouvelle est arrivée.

EXCL ⚠️#Marseille owner, Frank McCourt, is still in talks with #SaudiArabia fund for the sale of the team.



Still need to find an agreement.



Frank McCourt wants to keep a 20-30% of #OM stakes.



Another meeting will take place soon on USA.



Deal possibly on September.