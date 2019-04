OM : Caleta-Car a enfin digéré ses 19ME

Dans : OM, Ligue 1.

Vice-champion du monde avec la Croatie, Duje Caleta-Car est arrivé l’été dernier à l’Olympique de Marseille dans le cadre d’un transfert de 19 millions d’euros.

Un poids d’abord lourd à porter pour le défenseur central de 22 ans, qui a connu une première partie de saison compliquée. Dans le confort à Salzbourg, Caleta-Car a mis du temps à s’adapter à sa nouvelle vie marseillaise. Mais depuis le tournant face à Bordeaux au début du mois de février (1-0), l’international croate s'est imposé en charnière centrale aux côtés de Boubacar Kamara. Ce qui n’est pas le fruit du hasard, comme l’avoue le principal intéressé.

« L’arrivée à l’OM ? Le plus difficile a été de retrouver ma forme d’avant la Coupe du Monde. Au quotidien, j’ai fait énormément d’efforts. J’ai donné tout ce que j’avais pour la retrouver. Pour ce qui est de la langue, petit à petit, je comprends un petit peu. Pour parler, c’est plus difficile. Pour le reste, ce qui est de la ville et du club, c’est comme si j’habitais ici depuis plusieurs années. Maintenant, je veux être à la hauteur des attentes du club et des Marseillais et leur rendre ce qu'ils m'ont donné : la chance de jouer ici », explique, sur le site de son club, Caleta-Car, qui veut continuer à enchaîner les bonnes prestations à l'OM afin de conserver sa place de titulaire indiscutable. Nouvel élément de réponse ce samedi après-midi face à Nîmes, une équipe contre laquelle il avait sombré en début de saison...