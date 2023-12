Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite et l'Inde négocient, il l'avait annoncé

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Parmi les investisseurs à même de mener à bien le rachat de l'OM, il y a évidemment l'Arabie Saoudite. Mais l'Inde a récemment été citée, et cela tombe bien, les deux pays négocient autour du football.

Frank McCourt n’était pas présent dimanche au Vélodrome pour la victoire de son équipe face à Clermont, et c’est une évidence, le propriétaire de l’Olympique de Marseille n’est plus réellement passionné par son club. Alors forcément, cela peut aller dans le sens d’une vente de l’OM, même si l’homme d’affaires originaire de Boston n’a pas ouvert la porte à une cession de l’actuel sixième du classement de Ligue 1. Pour racheter Marseille, l’Arabie Saoudite fait assurément figure de grand favori, le Fonds Public d’Investissement d’Arabie Saoudite (PIF) étant régulièrement associé à ce dossier depuis près de trois ans.

Ces derniers mois, en plus des Saoudiens, la présence de Karan Adani, le fils d'un des hommes les plus riches du monde, a été également évoquée. A 36 ans, le businessman indien qui gère l'un des plus gros ports du pays le plus peuplé du monde sait que la cité phocéenne est un vrai point fort en matière de transport maritime, et la présence de la CGA CGM, sponsor maillot de l’Olympique de Marseille, dans le deal, l’aurait incité à discuter avec l’Arabie Saoudite. Et cela tombe bien, l'Inde et l'Arabie Saoudite devraient s'associer officiellement dans le football comme l'a fait remarquer Thibaud Vézirian, visiblement interpellé par les révélations de la presse sportive indienne. TV avait en effet évoqué cet intérêt des Indiens pour l'OM.

India wants to host 10 matches of the FIFA World Cup 2034.🤩



AIFF are expected to negotiate with hosts Saudi Arabia for a joint agreement. 🇮🇳🇸🇦#FIFAWorldCup2034 #SKIndianSports pic.twitter.com/E8p8UmcmiB — Sportskeeda (@Sportskeeda) December 17, 2023

Sportskeeda, un média indien, affirme que dans le cadre de l'organisation du Mondial 2034, qui sera organisé par l'Arabie Saoudite, le pays du Moyen-Orient pourrait confier dix matchs à l'Inde. Les autorités sportives des deux nations négocient afin d'aboutir à un accord, confirmant qu'un rapprochement est possible entre ces deux pays que ce soit pour la Coupe du Monde, mais également des investissements dans le football, et donc l'Olympique de Marseille. L'axe Riyad-Mumbai-Marseille risque donc de se réchauffer, même si en Inde des voix s'élèvent pour faire remarquer que pour l'instant le pays ne possède aucun stade de football digne d'accueillir un match du Mondial, le football passant très loin derrière le cricket.