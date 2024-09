Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite est là, McCourt peut s'en aller

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Très ambitieux cet été, l'OM s'est refait une santé. Le signe que l'Arabie Saoudite est derrière tout cela et que Frank McCourt peut s'en aller sereinement maintenant qu'il a redoré son blason.

Eté clairement réussi pour l’Olympique de Marseille, qui a su faire oublier la saison précédente en se montrant ambitieux au mercato, alors que le club devait faire des économies et n’avait même pas de Coupe d’Europe à proposer à ses futures recrues. Malgré cela, des joueurs confirmés sont arrivés et le visage de la formation a évolué très positivement, avec Roberto De Zerbi en chef de file. Si la différence entre les annonces catastrophées de fin de saison et la réalité de l’été au mercato peut surprendre, cela n’étonne pas Thibaud Vézirian, pour qui c’est bien l’ultime confirmation que l’Arabie Saoudite a d’ores et déjà posé son empreinte sur le club afin de l’aider à devenir son bastion solide en France.

L'Arabie Saoudite travaille son effet de surprise

Le serpent de mer de la vente de l’OM au PIF de Mohamed Ben Salmane existe depuis plus de trois ans, mais le journaliste spécialisé sur le dossier affirme que tout est désormais en place pour une officialisation. Sachant que le but de Frank McCourt était de sortir avec les honneurs et c’est ce qui est en train de se passer, puisque plus personne à Marseille ne peut accuser l’Américain d’absentéisme ou de ne rien faire pour aider l’OM à grandir. Pour Thibaud Vézirian, tout n’est désormais qu’une question de timing même s’il avoue que cela commence à sacrément durer alors que tout est bouclé depuis des mois.

Nos 𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐞𝐧𝐬 continuent de travailler durant la trêve internationale 🚧💪 pic.twitter.com/X66ZqQt6QC — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 5, 2024

« Il n’y a pas de stand-by, tout est en route et il ne manque que l’officialisation. Tout le monde attend de connaitre le timing d’annonce. Gardons l’effet de surprise et n’en parlons pas même si tout est ok en coulisses. Et ça, ce sont des gens dans le dossier et au coeur des décisions qui me le disent donc il n’y a pas de souci là-dessus les amis. Avec tout ce qui se passe au club, on ne serait plus dans l’aberrant, mais dans le n’importe quoi. Avec la vente de l’OM, la Ligue 1 va aller mieux. Beaucoup de gens attendent ça même si ça a été trop long à se décanter à cause des intérêts internationaux. Heureusement, que les nouvelles sont bonnes en coulisses. Maintenant, chacun va sortir avec les honneurs, et ça se met en place. De toute façon, c’est inéluctable même si la longueur du dossier, c’est inutile », a livré le journaliste d’Entrevue sur sa chaine Twitch, qui semble lui aussi impatient de voir la vente de l’OM se concrétiser. Une officialisation qui lui donnerait raison après des années d’annonce, même si aucun autre médias, de France ou d’ailleurs, ne confirme l’imminence d’un tel deal ces derniers mois.