Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite craque pour Marseille, les raisons dévoilées

L'Arabie Saoudite n'en a pas fini avec ses investissements dans le sport. Et même si Frank McCourt n'a rien vu venir pour le moment, l'OM fait partie des clubs qui font rêver le Prince pour plusieurs raisons.

Premier producteur de pétrole brut au monde, l’Arabie Saoudite possède des fonds quasiment illimités et a décidé d’investir énormément sur le sport ces dernières années. Des dépenses qui vont déboucher sur la désignation du Royaume comme pays organisateur de la Coupe du monde 2034, ce qui sera clairement un point d’orgue pour le pays du Golfe, même si ce sera aussi loin d’être une fin en soit. L’image de l’Arabie Saoudite a énormément changé ces derniers temps, notamment en conquérant de nouveaux marchés dans le football, mais aussi la Formule 1, le golf, la boxe, le cricket ou les sports d’hiver. Malgré ces investissements, l’heure n’est pas à freiner le budget pour s’imposer aux yeux du monde, et selon l’AFP et la presse de la péninsule arabique, le Prince Mohamed Ben Salmane est particulièrement satisfait d’avoir investi dans Newcastle pour redorer le blason du club anglais. Au point que ce terme de « sleeping giant » soit de « géant endormi » lui donne des idées pour la suite et pourquoi pas l’acquisition d’un autre club européen.

L'OM, un profil parfait aux yeux du PIF

En ce qui concerne le géant endormi, l’OM semble plus que jamais entrer dans les cases, avec le palmarès le plus prestigieux des clubs français, mais aussi une absence de titre qui dépasse désormais la décennie. En plus de cela, il demeure une ferveur populaire et au coeur d’une ville ancrée sur la Méditerranée qui possède un potentiel énorme aux yeux de l’Arabie Saoudite. Un nouvel investissement est possible, même si les médias locaux soulignent une précision de taille, à savoir qu’il n’y a que le PIF, le fonds d’investissement saoudien, qui détient les clés du timing d’éventuels dépenses ou achats. Et à ce sujet, que des négociations soient en cours ou prévues dans les mois à venir avec Frank McCourt, c’est le silence le plus complet et aucun indice ne laisse apparaitre une résolution rapide d’un achat de l’OM. De quoi aussi calmer ceux qui annonce un bouclage dans les mois à venir, sachant que pour l’heure, le profil du club marseillais intéresse clairement les investisseurs saoudiens, mais sans que le propriétaire américain de l’OM ne se voit proposer pour le moment une montagne d’or pour vendre son bien.