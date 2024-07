Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite, c'est repoussé à plus tard

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Certains supporters de l'OM attendaient l'officialisation de la vente du club de Frank McCourt pour ce début de l'été. Mais rien ne se passe et le scénario a encore changé.

Il avait annoncé un vrai « feu d’artifice » avec la confirmation que l'Arabie Saoudite prenait le pouvoir à l'Olympique de Marseille, mais visiblement cela n'aura pas lieu pour le 14 juillet. Tandis que Pablo Longoria continue à travailler sur le mercato de l'OM, cela avec le feu vert de Frank McCourt, les fans marseillais se tournent vers Thibaud Vézirian afin de savoir pourquoi la vente de l'OM ne se concrétisait pas par une annonce forte de la part des investisseurs censés être là. Le journaliste d'Entrevue avait parlé de la fin juin comme une date plausible dans la mesure où juillet et août étaient squattés par l'Euro et les Jeux Olympiques, même s'il n'a jamais précisément donné une date. Mais rien ne s'est passé et certains supporters lui ont demandé en direct si un nouveau décalage était à prévoir.

L'OM fonctionne déjà avec des investisseurs, il l'affirme

Vente OM : Les Saoudiens se cachent, il a une explication https://t.co/z5eBEBK5gB — Foot01.com (@Foot01_com) July 11, 2024

Trois ans et demi après son annonce sur la vente de l'OM aux Saoudiens, Thibaud Vézirian n'est pas du genre à se démonter, s'appuyant toujours sur ses sources « de haut niveau ». Et même s'il semble nettement plus agacé par les critiques sur son travail, TV a réponse à tout. « Il y a de très très grands changements en cours à l’Olympique de Marseille, on sait vers quoi on va et on verra bien la temporalité. Mais cela explique la folie du mercato actuel et ces grands noms (...) Les gens ne comprennent pas le secret des affaires, mais là on est dans dans du foot business et pas dans du foot (...) Pour moi ce n’est pas le moment pour une officialisation, même si avec les JO les médias sont mobilisés contrairement aux autres étés. Pendant le mercato, il n’y a pas d’officialisation qui doit se préciser. Mais en tout cas, les confirmations sont là, j’ai raison sur tout ce que j’ai dit et on est dans un processus où tout ce que j’ai annoncé se confirme (...) Ce qui bloque ? Je l’ai déjà dit : politique, géopolitique, timing des affaires, que ce soit sur le plan local, national ou international », a indiqué TV, qui ne s'inquiète donc pas plus que cela. C'est déjà ça.