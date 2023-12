Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite avec Zidane, il confirme en privé

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Il y a quelques semaines, le nom de Zinedine Zidane avait été associé à un éventuel rachat de l'Olympique de Marseille. Les langues se délient un peu sur ce sujet.

Zinedine Zidane est très récemment venu à Marseille, et il a même foulé la pelouse du Vélodrome. Ce n'est pas lors d'une visite confidentielle, mais dans le cadre de l'opération lancée par Mohamed Bouhafsi afin de venir en aide aux enfants victimes de maltraitances. Le 19 novembre dernier, Zizou est venu saluer les jeunes participants à cette opération organisée chaque année par le journaliste dans le but de changer les idées de ces jeunes filles et jeunes garçons. Mais forcément, voir à Marseille le champion du monde 98, libre depuis son départ du Real Madrid, a relancé les rumeurs sur la possible venue de Zinedine Zidane dans le cas d'un rachat de l'OM par l'Arabie Saoudite. Un journaliste de France Bleu Provence avait lancé cette rumeur en direct sur l'antenne du média phocéen et cela avait fait du bruit.

Evoquant cette possible venue de Zizou dans la version saoudienne de l'Olympique de Marseille, Thibaud Vézirian a rendu à César ce qui appartenait à César. « La rumeur rachat de l’OM et Zidane, c’est Bruno Blanzat, journaliste de France Bleu Provence qui va souvent à la Commanderie qui l’a annoncée. Il a confirmé en privé qu’il avait des sources très fortes et très sûres. Comme il est tout le temps à la Commanderie, il n’a pas voulu s’impliquer sur l’histoire de la vente OM, car il n’a pas tout suivi, du moins en public, et ne veut pas s’attirer des problèmes comme il bosse au plus près du club. Lui il dit : « Si rachat, il y aura Zidane », Moi, je n’ai pas d’info avec Zidane, j’ai de bonnes relations avec eux, je ne veux pas les déranger. On a chacun nos infos, lui, c'est Zidane, moi, c'est le rachat », a précisé le journaliste qui prépare depuis trois ans un livre sur la vente de l'Olympique de Marseille à des investisseurs saoudiens.