Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite a signé, l'histoire est écrite

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La vente de l'Olympique de Marseille ne connaît aucune pause, même si pour l'instant tout cela reste virtuel. L'Arabie Saoudite n'aurait aucune urgence dans ce dossier.

L'OM a retrouvé des couleurs sur le plan sportif avec notamment une probante victoire mercredi dernier face à l'OL au Vélodrome. Mais dans l'esprit de certains supporters, tout cela n'est rien comparé à ce que va vivre le club phocéen lorsque Frank McCourt va vendre son équipe. Même si les démentis sont nombreux au sujet du désir de l'homme d'affaires américain de céder l'Olympique de Marseille à des investisseurs saoudiens ou d'autres. Forcément, lorsqu'il est interrogé sur tout cela, Thibaud Vézirian s'amuse et même se moque de ceux qui mettent en doute ses informations. Et même si certains s'inquiètent de voir que depuis trois ans rien ne se passe, TV rigole. Et ce ne sont pas l'intérêt totalement repoussé de la présence de CGA CGM dans le deal pour acheter l'OM qui le fera reculer.

L'OM c'est l'argent de poche de l'Arabie Saoudite

Dans son live sur Twitch, le spécialiste de la Vente OM ne remet pas du tout en cause ses supposées informations sur la cession imminente de l'Olympique de Marseille, trouvant une explication à ce délai qui s'allonge sans cesse. « Tout est sur les rails, tout est en cours, les supporters de l’OM ne doivent pas s’inquiéter. Ce dossier OM ne représente que dalle pour les Saoudiens (sic), ce n’est même pas 10% des investissements en jeu. Ce n’est évidemment pas la priorité des priorités, surtout que tout a déjà été très vite réglé », a confié le journaliste, qui précise toujours travailler sur un livre qui relatera l'ensemble du dossier de la vente de l'OM.

A ce stade, Thibaud Vézirian annonce avoir déjà écrit une centaine de pages de cet ouvrage dont de nombreux supporters marseillais espèrent qu'il se finira vite et bien, et pas par un report sine die. Avec toutes les annonces qui ont évoqué le mois de janvier 2024 comme une date décisive, le suspense devrait en effet toucher à sa fin. A moins que les mystérieux saoudiens repoussent encore l'échéance...et la sortie du livre, ce qui forcément pourrait pousser des fans de l'OM à définitivement tourner le dos à ce cirque.