Vente OM ‍: L'annonce qui détruit tout

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Dans le feuilleton de la vente supposée de l'Olympique de Marseille, la nomination de Marcelino tombe comme un cheveu sur la soupe. L'Arabie Saoudite devait venir avec un coach légendaire, mais visiblement, c'est repoussé à plus tard.

Vendredi soir, l'Olympique de Marseille a officialisé la signature de Marcelino au poste d'entraîneur du club phocéen où l'Espagnol succèdera à Igor Tudor. La fin du suspense pour les supporters de l'OM qui attendaient cette nouvelle depuis quelques jours. Au moment où le communiqué du club phocéen est tombé, les réseaux sociaux se sont agités autour du dossier de la vente annoncée depuis deux ans et demi de l'Olympique de Marseille. Car pour de nombreux tenants de cette théorie, si Pablo Longoria traînait à nommer le nouvel entraîneur, c'est que quelque chose d'énorme se préparait pour les semaines qui viennent. Bien évidemment, l'ombre de Zinedine Zidane plane au-dessus du Vélodrome. Alors, l'officialisation de Marcelino a remis le feu, et a permis à certains de pointer du doigt Thibaud Vézirian.

Marcelino met le feu au dossier de la vente OM

Le culot incroyable !!!! 😂😂 #TeamOM #venteOM on nous avait dis 2021 2022 2023 ….. 😂😂 pic.twitter.com/1nMDvOVHmI — “qu’est ce que tu racontes🤨” (@dejmythofoot) June 23, 2023

Quelques heures avant l'annonce de la désignation Marcelino, le journaliste avait fait part de ses doutes sur sa chaîne Twitch, laissant entendre que le temps qui passait confirmait que quelque chose se tramait. « La vente de l’OM, ça arrive tranquillement. L’entraîneur de l’OM, ça traîne, ça traîne, c’est un bazar incroyable autour de Marcelino. On nous avait dit jeudi soir, puis on nous a dit vendredi soir, et maintenant on nous dit qu’il arrivera en début de semaine prochaine. Ah, ok d’accord… Tous les jours, on repousse. C’est donc vraiment ça d’avoir la bonne info du coup… », a lancé Thibaud Vézirian. De quoi faire ricaner ceux qui pensent qu'il n'y a strictement rien du tout dans ce dossier de la vente de l'Olympique de Marseille et que ces rumeurs sont bidons. « Le mec annonce une vente depuis bientôt 3 ans », « Quelle ironie !!! Rassure nous c'est du 2nd degré ? ». A l'heure qu'il est Marcelino est bien l'entraîneur de l'Olympique de Marseille et Frank McCourt le seul et unique propriétaire de l'OM, tandis que l'Arabie Saoudite continue à faire ses emplettes dans toute l'Europe.