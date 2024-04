Vente OM ‍: Il harcèle Frank McCourt chaque semaine ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le silence de Frank McCourt fait beaucoup parler à Marseille, où on se demande ce que l'Américain réserve à l'OM, dont il est le propriétaire tout de même. Impossible de le joindre au sujet de la vente du club à l'Arabie Saoudite.

Les défaites s’enchaînent pour l’Olympique de Marseille et la situation devient périlleuse alors que seule l’Europa League redonne un peu de sourire aux fans provençaux. La situation en championnat n’est pas loin d’être catastrophique et même l’OL, qui a stagné à la dernière place du classement pendant la première partie de saison, est remonté désormais à un point de son rival. Pablo Longoria est pointé du doigt pour la gestion de cette saison, entre le choix de faire venir Marcelino, les transferts ratés et les embrouilles avec les supporters qui n’aident pas à la sérénité. Même s’il conserve une belle cote de popularité en raison de sa passion pour le club, la régularité de ces dernières saisons et sa volonté de multiplier les transferts pour trouver la perle rare, ses choix sont de plus en plus contestés.

Que veut Frank McCourt pour l'OM ?

Peut-il prendre la porte à la fin de la saison, si jamais Frank McCourt en a marre de voir son club ne pas parvenir à accrocher un titre, ou même une place en Ligue des Champions pour la saison prochaine ? Impossible de le savoir tant le propriétaire américain est muet sur le sujet, mais en tout cas, le dirigeant espagnol ne se voit pas filer à l’anglaise en fin de saison selon le journaliste Jean-François Pérès. « Pablo Longoria n’a pas envie de partir. Surtout sur une saison ratée. Maintenant, il n’est jamais qu’un président délégué et il y a un propriétaire au-dessus de lui qui décide. Cela même s’il est extrêmement difficile à joindre et de savoir ce qu’il souhaite exactement et quelles sont les ambitions pour le club qu’il possède », a livré le journaliste spécialisé sur Le Phocéen, avant d’aborder plus concrètement le cas de Frank McCourt.

Vente OM : L'Arabie Saoudite est là, ce n'est pas une rumeur https://t.co/O8srXIKJMO — Foot01.com (@Foot01_com) April 3, 2024

Le boss de l’Olympique de Marseille se désintéresse de plus en plus de la situation du club phocéen, et est invité à vendre le club dès lors qu’il n’a plus l’intention de mettre de l’argent dedans. L’Arabie Saoudite est annoncée comme un pays candidat à l’acquisition de l’OM, mais le journaliste d’Europe 1 essaye vainement d’en savoir plus, sans parvenir à en parler directement avec Frank McCourt malgré ses tentatives d’approche. « Ça fait des mois que toutes les semaines, j’essaye d’obtenir un entretien avec Frank McCourt sur le thème de l’OM pour savoir ce qu’il veut faire vraiment de ce club, et avec quel argent. Certes, ses affaires marchent pas mal avec le classement Forbes qui vient de paraitre. Sa fortune personnelle pourrait permettre à l’OM, avec de bons investissements, d’avoir des ambitions plus élevées. Il a déjà mis beaucoup d’argent, et le problème a été le choix des joueurs. La question c’est est-ce que Frank McCourt a encore envie d’injecter de l’argent dans le club avec un risque quand même très élevé de ne pas voir cet argent revenir car l’OM est un des clubs qui vend le plus mal de tous les grands d’Europe ? C’est la question, et si j’étais Frank McCourt, je me la poserais aussi », a livré Jean-François Péres, pour qui le mystère reste donc total à l’heure actuelle, alors que Frank McCourt ne prend la parole que dans les médias américains pour évoquer son projet de changer le fonctionnement d’Internet dans sa globalité. Très loin des préoccupations marseillaises à l’heure actuelle.