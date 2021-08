Vente OM : Il a commis une terrible erreur avec McCourt

Dans : OM.

Il y a plusieurs mois, Mourad Boudjellal et Mohamed Ajroudi ont tenté de racheter l’Olympique de Marseille à Frank McCourt.

Dans la presse, Mohamed Ajroudi a essayé de forcer la main au patron de l’OM, mais celui-ci a répété à de multiples reprises qu’il ne souhaitait pas vendre Marseille. A première vue, cela ressemblait à une manipulation de Frank McCourt pour tirer un plus gros profit de la vente de l’Olympique de Marseille. Mais dans une interview accordée à Sport Med, Mourad Boudjellal a avoué qu’il s’était trompé et que finalement, Frank McCourt était sincère et n’avait jamais voulu vendre l’Olympique de Marseille.

McCourt n'a jamais voulu vendre

« On peut ne pas forcer quelqu’un à vendre. Je ne suis même pas sûr que McCourt ait écouté Ajroudi. Je sais qu’Ajroudi avait l’argent, mais je ne sais pas ce qui s’est passé en coulisse. (…) La volonté de racheter le club était là. Comme je l’ai dit, la volonté de vendre n’était pas là. Je pensais que c’était du bluff. Je pensais que McCourt était un joueur de poker. Pas du tout. Il ne voulait pas vendre. J’étais certain que « je ne veux pas vendre » c’était « je veux plus ». J’ai mal mesuré la volonté de McCourt de ne pas vendre » a lancé celui qui est désormais le patron du Hyères FC, et qui a longtemps rêvé de prendre la présidence de l’Olympique de Marseille, ce qui n’est finalement pas arrivé. Il reste à savoir qui bluffait réellement dans cette histoire, sachant qu'aucune offre n'a réellement existé, et que la banque d'affaire mandatée par Mohamed Ajroudi a rapidement dénoncé le manque de sérieux de Mourad Boudjellal en personne dans ce dossier.