Vente OM ‍: Franck McCourt prépare sa sortie ‍!

Par Adrien Barbet

Propriétaire de l'Olympique de Marseille depuis octobre 2016, Frank McCourt a d'abord été très ambitieux avec de grosses dépenses, avant de petit à petit, s'éloigner du club. Eric Di Meco ne comprend pas pourquoi le milliardaire américain n'accepte pas de vendre.

La situation de l'OM interroge beaucoup. Le club phocéen qui visait au préalable une constante participation en Ligue des Champions, a bien du mal à se qualifier pour la coupe aux grandes oreilles, pourtant fierté ultime du peuple olympien. Marseille est chaque année largement distancé en championnat et n'a pas les armes pour faire un coup, même dans les compétitions européennes inférieures. Si l'OM est annoncé être en vente, le dossier traîne depuis très longtemps et les supporters commencent sérieusement à s'impatienter face à l'incapacité des dirigeants à redorer le blason du club. Notamment Eric Di Meco, particulièrement perplexe devant la manière dont Frank McCourt gère Marseille. L'ancien défenseur ne comprend pas la stratégie du Bostonien et son entêtement à ne pas vouloir vendre.

Eric Di Meco supplie Frank McCourt de vendre l'OM

🤔 Frank McCourt doit-il vendre ?



🗣 Eric Di Meco : "Il dit qu'il ne veut pas vendre, mais il habite à l'autre bout du monde, il n'est jamais là et en plus il ne met plus d'argent pour avoir des résultats. C'est quoi son intérêt ?!" #RMClive pic.twitter.com/7ZRqRnKZ47 — Super Moscato Show (@Moscato_Show) January 31, 2024

« J’essaie de trouver de la cohérence. Quand tu achètes un club, à ce prix-là parce que ce n’était pas cher à l’époque même s’il y avait un passif, il fallait mettre des sous. Quand tu es à l’autre bout du monde, que tu n’es pas particulièrement intéressé par le football et tu n’es pas régulièrement là, c’est quoi son intérêt ? On a expliqué au départ qu’il voulait faire du business à Marseille. Et je pense qu’il se rend compte qu’il n’y a pas d’argent à se faire dans le football. Quel est l’intérêt pour lui de rester là ? Tu peux avoir un club, aimer ça, accepter que chaque année tu perdes 50M€, mais chaque week-end tu viens voir les matchs, les gens t’adulent. Là, il a mis de l’argent, il voulait des retours, il n’y en a pas eu. Et ces derniers temps, il fait en sorte qu’il y ait les comptes à 0. Ça veut dire quoi d’après vous ? Tu dis je ne veux pas vendre mais tu es à l’autre bout du monde, tu ne viens plus, tu ne mets plus d’argent pour avoir des résultats. Donc il prépare une sortie » a déclaré l'ancien joueur marseillais lors du Moscato Show sur RMC Sport. Pour le moment, malgré des rumeurs, McCourt ne semble pas avoir trouvé d'acheteur pour l'OM, au grand dam de Di Meco et des Marseillais.