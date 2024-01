Vente OM ‍: Franck McCourt ne rigole plus ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Frank McCourt n'aime pas la tournure que prennent les choses à l'OM. Le propriétaire américain, que l'on dit distant, suit toutefois les choses de près et a décidé de bloquer les dépenses.

Jean Onana en prêt et Luis Henrique en retour de prêt, voilà les deux recrues de l’Olympique de Marseille alors que le mercato va arriver à mi-chemin en janvier. Un bilan qui inquiète à Marseille, où les supporters s’attendaient à des chamboulement non seulement en raison de la première partie de saison décevante, mais aussi pour compenser les nombreux départs pour la Coupe d’Afrique des Nations. Mais il faut croire que la petite phrase lâchée par Pablo Longoria avant le mercato, à savoir qu’il n’y avait pas d’argent dans les caisses, est bien vraie.

Le club olympien se montre très prudent, même si cela ne l’empêche pas d’étudier de nombreuses pistes. Un milieu est toujours recherché, tout comme un buteur et un latéral afin d’aider Gennaro Gattuso à avoir un effectif complet et performant. Mais les cordons de la bourse sont bien serrés, et c’est notamment Frank McCourt qui surveille ça de près. Une information révélée par L’Equipe ce jeudi, et qui démontre que le propriétaire américain de l’OM n’a pas totalement abandonné son club. Malheureusement, c’est pour vérifier les comptes et vérifier que Pablo Longoria ne fait pas de folies que le natif de Boston se montre vigilant.

Longoria tente de faire craquer McCourt

Un comportement certainement lié à celui de l’hiver 2023, quand l’OM était aussi dans le rouge financièrement, mais que cela n’avait pas empêché Pablo Longoria de débourser 32 millions d’euros d’un coup pour faire venir Vitinha en provenance de Braga. Au total, sur le marché des transferts, Marseille avait perdu plusieurs dizaines de millions d’euros sur les transactions, comme c’est le cas chaque saison désormais. Ce sera forcément beaucoup moins important en ce mois de janvier, si Frank McCourt vient personnellement s’opposer à toute dépense copieuse. En tout cas, l’Américain a décidé de prendre les choses en mains, lui qui est soupçonné d’avoir dépassé le cap des 500 millions d’euros investis dans l’OM depuis la prise en mains du club provençal. L’Equipe précise en effet que cette saison, avec les charges, l’ensemble des salaires, des employés au staff et aux joueurs, va tout de même coûter 143 millions d’euros. Et cela ne permettra pas au club phocéen de terminer l’année dans le vert.

Néanmoins, cela n’empêchera pas Pablo Longoria, grand fan du mercato, de tenter de charmer Frank McCourt pour lui permettre de délier les cordons de la bourse en cas de très belle opportunité au mercato. Le président espagnol a un peu plus de 15 jours pour y arriver.