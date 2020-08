Vente OM : Encore une bombe signée Ajroudi-Boudjellal ?

Dans : OM.

Le rachat de l'Olympique de Marseille par Mohamed Ajroudi semblait être oublié. Mais un coup de théâtre s'annonce autour de l'homme d'affaire franco-tunisien.

Après avoir fait le spectacle durant plusieurs semaines, Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal semblaient s’être séparés, le second reprochant au premier d’avoir choisi de très mauvais conseillers, et notamment les dirigeants de la banque d’affaires Wingate censée porter l’offre de rachat de l’Olympique de Marseille. On avait donc zappé cette histoire, mais ce lundi, David Aiello, journaliste qui collabore notamment avec RTL et la chaîne L’Equipe, remet un euro dans la machine. Via Twitter, il affirme en effet que l’ancien patron du RC Toulon et l’homme d’affaires franco-tunisien se seraient réconciliés sur le dos des désormais anciens conseillers de Mohamed Ajroudi, et que Frank McCourt ne dirait plus non à une vente.

« Enième rebondissement dans le feuilleton VenteOM : M. Boudjellal s’apprête à revenir dans la partie avec l’éviction des 2 conseillers de M. Ajroudi et une possible ouverture du clan Mc Court à un audit du club. Une nouvelle communication pourrait intervenir dès ce lundi », annonce David Aiello au sujet de cette reprise éventuelle de l’Olympique de Marseille. Bien évidemment, si le propriétaire américain de l'OM est prêt à laisser le duo mettre le nez dans les comptes du club phocéen cela pourrait changer la donne. Reste quand même que depuis le début de ce feuilleton, ce n'est pas la première fois que Frank McCourt est cité, alors que la seule position officielle du boss de Marseille est qu'il refuse d'envisager une vente. Visiblement cela ne suffit pas.