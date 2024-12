Vente OM ‍: Emmanuel Macron débarque en Arabie Saoudite

Ce lundi, et pendant trois jours, Emmanuel Macron sera en Arabie Saoudite. Le président de la République va notamment rencontrer Mohammed ben Salmane, dont le nom est bien connu des supporters de l'OM.

Supporter affirmé de l'Olympique de Marseille, le chef de l'Etat a actuellement d'autres soucis en tête que les résultats de l'équipe de Roberto De Zerbi. Mais forcément, quand Emmanuel Macron débarque à Riyad le sujet de l'OM n'est jamais très loin. Jusqu'à mercredi, le président français va multiplier les rendez-vous afin de parler de la situation très tendue dans cette région du globe, mais également de parler business, l'Arabie Saoudite ayant des moyens financiers colossaux. Depuis le début de son mandat, Emmanuel Macron a plusieurs fois rencontré le prince héritier Mohammed ben Salmane. Ce dernier, patron du Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite, le fameux PIF, a régulièrement été cité comme le candidat numéro 1 pour racheter l'Olympique de Marseille. Même si ces derniers temps, ce sont d'autres investisseurs saoudiens qui étaient cités pour faire l'offre à même de convaincre Frank McCourt de céder l'OM.

state visit, taking place from December 2 to 4, led by President @EmmanuelMacron at the invitation of Crown Prince Mohammed bin Salman, provides a vital opportunity to strengthen the partnership between our two nations.

In alignment with Saudi Arabia's Vision 2030, which seeks to… pic.twitter.com/if9sGK3fX4