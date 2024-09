Vente OM ‍: Deux milliardaires unis pour détrôner McCourt

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’excellent début de saison de l’OM a éloigné les rumeurs d’une vente de Frank McCourt à l’Arabie Saoudite. Mais les tractations autour du club ne manquent pas et plusieurs hommes d’affaire gravitent autour de Marseille.

Ces derniers mois, d’incessantes rumeurs au sujet d’un potentiel rachat de l’Olympique de Marseille par l’Arabie Saoudite ont fleuri. Pour certains spécialistes qui parlent de ce sujet chaque jour ou presque, cette vente ne fait aucun doute et sera officialisée tôt ou tard. Les supporters eux, préfèrent constater que leur club est sur le bon chemin sportivement grâce aux investissements de Frank McCourt, qui a remis la main au portefeuille cet été pour offrir une équipe compétitive à son nouvel entraîneur Roberto De Zerbi. L’Arabie Saoudite semble doucement s’éloigner, ce qui ne veut pas dire que de riches hommes d’affaires ne gravitent pas autour du club olympien avec pourquoi pas dans un coin de leur tête l’idée de prendre la place de Frank McCourt à long terme.

Le site Live Foot ne manque pas de souligner qu’un célèbre milliardaire français s’est rapproché de l’Olympique de Marseille ces derniers jours en la personne de Xavier Niel, patron de Free, qui a signé un partenariat avec le club phocéen. Mais là où tout devient intéressant, c’est quand on apprend que Xavier Niel et un certain Rodolphe Saadé ont uni leurs forces (et leur argent) dans un projet commun autour de l’intelligence artificielle (Kyutai), fin 2023. Les fans de l’OM ne sont pas sans savoir que Rodolphe Saadé est un très riche homme d’affaires marseillais dont la société CMA CGM est sponsor n°1 de l’Olympique de Marseille.

Rodolphe Saadé et Xavier Niel gravitent autour de l'OM

Saadé et Niel sont donc de très sérieux associés dans le business hors football et comme par hasard, Niel devient quelques mois plus tard un sponsor de l’Olympique de Marseille et cela est tout sauf une coïncidence pour le média. « L’OM est une étape de plus pour ce milliardaire à la folie des grandeurs. Au point d’y voir un possible repreneur du club ? Rodolphe Saadé, régional de l’étape, s’interdit d’y aller tout seul, échaudé par le destin de Bernard Tapie. Mais bien accompagné, pourquoi pas » souligne le média, pour qui cette association pourrait devenir à terme une menace pour Frank McCourt, bien qu’ils soient officiellement des alliés puisque des sponsors officiels à ce jour. Le patron américain de l’OM devra en tout cas rester prudent, lui qui n’a jamais publiquement ouvert la porte à une vente de son club depuis son rachat à Margarita Louis-Dreyfus en 2016.