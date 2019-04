OM : Il a refusé Marseille au mercato, et s'en mord encore les doigts

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Nommé entraîneur de l’Olympique de Marseille en juillet 2014, Marcelo Bielsa s’est rapidement montré exigeant en période de mercato.

Et pour faciliter le travail de ses dirigeants de l’époque, l’entraîneur argentin avait soumis une liste de douze joueurs à sa direction. Douze recrues potentielles désirées par le manager de Leeds dans laquelle on retrouvait Gonzalo Jara. Mais finalement, l’international chilien (110 sélections) a rejoint Mayence, en dépit d’une offre ferme de l’Olympique de Marseille.

Et visiblement, il regrette toujours ce choix de carrière, comme il l’a confié dans les colonnes du quotidien El Dia. « Si j'avais la possibilité de changer quelque chose, ce serait ça. Bielsa voulait me faire venir à Marseille, mais j'ai choisi Mayence. En Allemagne, il a fallu que je m'adapte, les enfants sont rentrés au pays, et j'ai régressé » a regretté l’un des tauliers de la sélection chilienne, bien conscient d’avoir fait une erreur en refusant la proposition de l’Olympique de Marseille, alors dirigé par un Marcelo Bielsa qui souhaitait faire de Gonzalo Jara le pilier de sa défense.