Vente OM ‍: Contrat signé, l'Arabie Saoudite tient parole

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Une semaine après le démenti de Frank McCourt sur son désir de vendre l'Olympique de Marseille, la rumeur saoudienne circule toujours du côté du Vélodrome.

Nonobstant les propos du milliardaire américain, qui dans Le Figaro et La Provence a prévenu qu'il n'était pas du tout vendeur de l'OM, certains sont intimement persuadés qu'il n'y a pas de fumée sans feu, même si cette fumée est là depuis quatre ans. Les faits et gestes des Saoudiens sont observés, tout comme les événements qui interviennent sur les différentes sociétés de Frank McCourt. C'est cette fois du côté de Paris et du Vision Golfe 2024, qui met en avant les opportunités de partenariats commerciaux entre la France et les pays du Golfe, que Thibaud Vézirian voit une nouvelle preuve que oui, les investisseurs saoudiens prêts à racheter l'Olympique de Marseille sont désormais proches de finaliser l'opération. Pour le journaliste d'Entrevue, la signature intervenue lors de ce forum entre le port de Marseille et Mawani, l'autorité portuaire de l'Arabie Saoudite, est le premier étage de la fusée qui va propulser le club phocéen vers les sommets.

Félicitations au Grand Port Maritime de @marseille et @MawaniKSA pour la signature d'un accord de coopération, à l'occasion du forum #VisionGolfe2024 à Paris.#FranceKSA 🇨🇵🤝🇸🇦 pic.twitter.com/PVVUUwWxpN — Ludovic Pouille (@ludovic_pouille) June 4, 2024

Et Thibaud Vézirian d'expliquer pourquoi cela annonce le grand feu d'artifice pour l'OM qu'il promet pour cet été. « S’il y a une info à retenir sur l’Olympique de Marseille, c’est la signature d’un accord de coopération entre le port de Marseille et Mawani, le grand port d’Arabie Saoudite (Ndlr : Plus précisément, Manawi n’est pas du tout un port, mais l’autorité portuaire saoudienne). Voilà, ce que je vous dis depuis des mois, des années peut-être, se conclut par des accords officiels. Quand je vous disais que les acheteurs de l’OM avaient besoin de certification de ces investissements avant même de pouvoir officialiser l’OM, on est tout à fait là-dedans. Ce sont les garanties pour tout le monde d’être en confiance dans les affaires. C’est très important », a précisé Thibaud Vézirian, qui se refuse cependant à donner une date à cette annonce officielle de l'achat de l'OM par un consortium composé de Saoudiens, d'Indiens et de CGA-CGM.