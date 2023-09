Vente OM ‍: Cette exigence de McCourt qui coince avec l'Arabie Saoudite

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Frank McCourt n'est pas contre une vente de l'OM aux intérêts saoudiens, mais à ses conditions. Cela a le don de rendre toute signature impossible.

Le dossier de la vente de l’OM continue de bercer l’actualité du club provençal, même si Frank McCourt n’a jamais fait une seule déclaration en ce sens, pas plus que Pablo Longoria. Mais les dirigeants olympiens ne crieront jamais sur tous les toits que leur club est à vendre, et la possibilité de rachat par l’Arabie Saoudite continue d’osciller entre fantasme et réalité ces derniers mois. L’intérêt du Royaume pour un autre club européen après Newcastle est réel, et a été confirmé par des sources du Moyen-Orient dans la volonté de développer l’importance de l’Arabie Saoudite sur le Vieux Continent. L’OM a beaucoup d’avantages mais pour le moment, le club provençal possède un propriétaire qui ne laisse pas beaucoup de marge.

McCourt rêve d'un coup double avec la vente de l'OM

Le site grec Sport FM946, dont le journaliste George Tsanakas est l’un des principaux informateurs, persiste et signe sur l’intérêt saoudien pour l’OM, et la volonté de racheter le club phocéen prochainement. Toutefois, une partie bloque toujours toute avancée, c’est la volonté de Frank McCourt de conserver environ 20 % des parts de l’OM même en cas de revente de la majorité de ses actions. L’Américain sait qu’il ferait non seulement une très belle vente, mais qu’en plus le pourcentage restant prendrait une valeur énorme en cas de rachat. Une option qui n’est pas envisagée une seule seconde. Cela s’est vu avec la tentative de rachat de Manchester United par le Qatar: à chaque fois qu’il y a eu une discussion pour conserver le propriétaire actuel dans le nouvel organigramme, cela a donné lieu à un « non » ferme.

Selon cette source, c’est bien la volonté de McCourt de conserver des parts qui bloquent tout, et non pas ses exigences importantes pour vendre l’OM et récupérer son argent investi ces dernières années. Une volonté qui mène donc ce dossier dans une impasse, et empêche toute avancée dans ce projet. Avec le risque, même si l’Arabie Saoudite n’a jamais semblée pressée pour cette transaction, que les investisseurs aillent voir ailleurs si jamais aucune ouverture n’était trouvée d’ici à la fin de l’année 2023.