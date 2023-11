Vente OM ‍: Canal+ confirme, Vézirian crie victoire

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Journaliste pour Canal+, David Berger a confirmé que l'Arabie Saoudite était proche de s'offrir l'OM. C'est le jour de gloire pour Thibaud Vézirian.

Membre à temps plein de la rédaction sportive de Canal+ depuis 1996, après avoir quitté LCI, David Berger est l'un des journalistes les plus réputés de la chaîne cryptée. Et forcément, en lâchant en direct à l'antenne que l'Arabie Saoudite s'était rapprochée de l'OM, évoquant même une offre qui pourrait se concrétiser en janvier prochain, il a mis en effervescence les réseaux sociaux. Pendant qu'une partie des supporters de l'OM pense que David Berger s'est fait berner par différents articles et que son annonce est une compilation de toutes les rumeurs, un autre journaliste a lui crié victoire. Pour Thibaud Vézirian, parfois accusé de ne vivre que sur ses annonces sur la vente de l'OM depuis trois ans, tout cela confirme qu'il a raison.

Apparemment, certaines langues se délient, comme annoncé en septembre et octobre dans le Dèj Foot 😉☺️ Story telling en approche ? « J’vous avais dit quoi ?! » Tout arrive, soyez tranquilles, c’est carré. 😘 — T.V. (@ThibaudVezirian) November 4, 2023

Sur X (anciennement Twitter), l'influenceur se réjouit de voir qu'un grand nom est désormais convaincu que toutes ses informations sont bonnes. « Apparemment, certaines langues se délient, comme annoncé en septembre et octobre dans le Dèj Foot. Story telling en approche ? « J’vous avais dit quoi ?! » Tout arrive, soyez tranquilles, c’est carré », écrit Thibaud Vézirian. Bien évidemment, tout cela reste à confirmer, car pour un observateur neutre, on peut aussi rappeler qu'il y a près de 1.000 jours, un journaliste de Canal+ avait aussi annoncé la vente de l'OM à des Saoudiens, avant de reconnaître quelques semaines plus tard qu'il s'était légèrement emballé et probablement même fait avoir par quelques sources.

À voir ce que David Berger dira dans les prochains jours lorsqu'il sera à l'antenne sur Canal+, car bien sûr le journaliste ne pourra pas en rester là suite à ses propos vendredi soir. Et on attendra surtout de voir si le Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite (PIF) va bien payer 400 millions d'euros à Frank McCourt. Sans cela, tout sera remis à zéro et les rumeurs repartiront de plus belle.