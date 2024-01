Vente OM ‍: C’est l’Arabie Saoudite et personne d’autre ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Frank McCourt vendeur de l'OM, oui, mais aux Américains. C'est l'information révélée par Le Monde cette semaine et qui a eu le don de faire réagir le spécialiste de la vente, pour qui l'Arabie Saoudite est absolument seule sur le dossier.

La vente de l’OM intéresse énormément les Marseillais, quand on connaît l’amour qu’ils portent à leur club et l’agacement provoqué par ces années qui défilent sans le moindre titre en vue. La perspective de voir un énorme investisseur prendre les commandes pour donner au club provençal les moyens de ses ambitions a de quoi faire saliver, même si cette perspective est désormais évoquée depuis plus de trois ans. Le fait que l’Arabie Saoudite ne rachète pas l’OM ouvre forcément la porte à d’autres solutions, alors qu’il parait évident que Frank McCourt se désintéresse du club sudiste ces derniers temps. Sa présence est sporadique, il a aussi refermé les cordons de la bourse et n’envisage pas de gros investissements pour renforcer l’équipe.

McCourt prêt à vendre l'OM aux Américains ?

Les signaux indiquant la vente sont donc réels, en plus de toutes les informations allant en ce sens et du remue-ménage en interne. Mais cette semaine, Le Monde a fait savoir que si vente il devait y avoir, ce seraient des intérêts américains qui seraient privilégiées, les investisseurs US ayant un fort appétit pour notre championnat ces dernières années. Une possibilité totalement balayée par Thibaud Vézirian, pour qui il n’y a qu’un seul candidat au rachat et qu’une seule vente du club possible, c’est vers l’Arabie Saoudite.

« Vous devez savoir que ‘Le Monde’ n’a pas enquêté tous les jours sur ce sujet depuis 3 ans et demi, comme c’est mon cas. Donc, je peux vous le certifier, actuellement, non, McCourt n’a pas décidé de vendre à des compatriotes, puisqu’il est engagé dans des négociations, avec une officialisation en ligne de mire avec un consortium mené par les Saoudiens. Non, Frank McCourt ne veut pas vendre à des compatriotes », s’agace même l’informateur spécialisé sur la vente de l’OM, pour qui cette rumeur n’a aucun sens par rapport à tout ce qu’il annonce depuis des années désormais.

Pour le moment en effet, aucun nom de personnalités, milliardaires ou fonds d’investissement américain n’a été cité comme intéressé par l’OM. Mais dans les affaires, le silence est parfois d’or. Car le dossier du rachat du club de l’Arabie Saoudite fait toujours beaucoup de bruit et envoie beaucoup de rêve, mais il n’a toujours pas bougé officiellement depuis le début, alors que le Royaume du Golfe a largement les moyens de convaincre McCourt de vendre s’il en a l’intention.