Vente OM ‍: C’est imminent, l’Arabie Saoudite lui parle

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La Vente de l'OM suscite toujours autant de réactions, entre moqueries, scepticisme ou espoir. Le principal suiveur de l'affaire affirme que c'est désormais sur le point d'arriver réellement.

Après la tempête du mois de septembre qui a failli provoquer un tsunami au coeur de la direction, la réorganisation se poursuit. La colère des supporters, les ratés du mercato et le mauvais début de saison provoquent des changements de taille au sein de l’OM. Ce jeudi encore, David Friio a quitté son poste, et Mehdi Benatia est pressenti pour arriver dans un rôle assez obscur, car il ne devrait pas être salarié du club provençal. Mais la finalisation de cette arrivée est extrêmement lente, sachant que cela fait désormais plus d’un mois que le Marocain doit venir préparer le mercato à Marseille. Un délai bien long qui n’est pas forcément à rapprocher de la vente du club, maintes fois évoquée et qui revient en force ces dernières semaines.

L'Arabie Saoudite félicite Thibaud Vézirian...

Néanmoins, la cession de l’OM à des intérêts venus d’Arabie Saoudite est toujours aussi imminente pour le site Team Football, qui assure qu’il n’y a désormais plus aucun obstacle à la finalisation du deal pour faire de Marseille un futur géant d’Europe sur le plan du pouvoir financier. « Alors que le feuilleton de la vente de l’Olympique de Marseille continue, de nouvelles sources viennent confirmer les rumeurs d’un rachat imminent, apportant un nouvel éclairage sur cette saga qui tient en haleine le monde du football », explique ainsi le site qui évoque régulièrement la vente de l’OM.

Parmi les arguments habituels, se trouvent les articles de presse en Europe, mais aussi des échos venus d’Arabie Saoudite, où les informations sont beaucoup plus rares. Pour Thibaud Vézirian, il n’y a désormais aucun doute que le Royaume du Golfe se prépare à l’action, et des sources proches des investisseurs lui ont encore confirmé ce nouveau cap. « Pour vous dire qu’aujourd’hui, il y a eu un échange significatif. Lorsqu’on connaît la manière dont les médias saoudiens fonctionnent, ils ne peuvent pas se permettre de dire n’importe quoi, surtout quand rien n’est encore fait. Hier, il m’a envoyé un message en arabe pour me demander pourquoi il y avait parfois tant de haine de la part des Français sur les réseaux sociaux, ce qu’il ne comprend pas. Il est certain que, en Arabie Saoudite, l’approche est plus directe et respectueuse, et les sanctions y sont différentes. Il m’a félicité pour mon travail et m’a confirmé que les annonces avaient été faites. Il m’a également dit qu’il y avait d’autres aspects sous-jacents dont je n’étais pas forcément au courant », a livré le journaliste, pour qui les confirmations venues d’Arabie Saoudite valent de l’or.

Cela même si les sources sont toujours aussi vagues et que « TV » évoque tantôt des émissaires, tantôt des diplomates et tantôt des médias saoudiens pour conforter toutes ces informations. Selon Canal+, la vente devrait se faire en janvier 2024, même si cela fait désormais plus de 1000 jours qu’elle est annoncée.