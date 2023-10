Vente de l'OM à l'Arabie Saoudite, il est fou de rage

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les supporters marseillais ne savent plus réellement sur que pied danser concernant la possible vente de l'OM à des investisseurs saoudiens. Et au fil des semaines, le ton monte en attendant une possible annonce.

Certains fans de l’Olympique de Marseille sont facétieux et n’ont pas la mémoire courte, puisque sur les réseaux sociaux, ils rappellent que le 2 novembre prochain, cela fera 1.000 jours précisément que Thibaud Vézirian a annoncé qu’après « un an de travail » il pouvait officialiser que « la vente de l’Olympique de Marseille était ficelée » et qu’il n’y avait « plus aucune précaution à prendre ». Quoi qu’on puisse reprocher au journaliste, il faut bien reconnaître que depuis le 5 février 2021, et son annonce fracassante, il n’a jamais changé d’avis, même si forcément les doutes sont rapidement apparus puisque Frank McCourt est toujours le propriétaire de l’OM. Droit dans ses bottes, Thibaud Vézirian tente de démontrer que si l’officialisation qu’il annonçait comme imminente n’intervient pas, c’est que la situation mondiale a largement évolué, mais que cela ne change rien pour l’Arabie Saoudite. Et surtout il s'offusque qu'on puisse douter du sérieux de son travail.

La vente de l'OM retardée, il s'explique

🇸🇦 La fameuse annonce « la vente de l'OM, c'est fait » de @ThibaudVezirian date du 5 février 2021.



🎉 Le 2 novembre 2023, nous allons donc fêter les 1000 jours de la #VenteOM et du début de la relecture du communiqué !



🔗 La vidéo de ce classique 😅😂 https://t.co/yM8pNQriwk pic.twitter.com/BdsUVBkxIH — Nizzague (@Nizzague) October 18, 2023

Le journaliste s’agace en effet très fort lorsque certains médias le pointent du doigt en affirmant qu’il vivait du buzz engendré par le dossier de la vente de l’OM, mais que les faits prouvaient que tout était bidon. De quoi le faire sortir de ses gonds, Thibaud Vézirian ne retirant rien de ses affirmations, bien au contraire. « J’ai totalement confiance à mon travail et en les preuves que j’ai eues. Parce que je l’ai expliqué a plusieurs reprises que n’importe quel deal d’affaires que ce soit sportif ou autre pouvait être retardé ou capoter à cause d’une crise Covid ou d’une crise d’ampleur mondiale majeure, ce qui est logique, exemple simple pour faire comprendre les choses au plus grand nombre, c’est normal, et donc certains se demandent si j’ai menti au sujet de mon travail de tous les jours depuis trois ans sur ce dossier ? Il faut vraiment, vraiment se faire soigner quand on n’en arrive là parce que semer le doute de cette façon, du moins essayer, c’est vraiment malhonnête », a fait savoir le spécialiste de la vente de l’Olympique de Marseille, qui compte encore sur quelques soutiens sur X (anciennement Twitter), mais aussi de nombreux détracteurs, lesquels ne le ménagent plus du tout.