Vélodrome ‍: Rachid Zeroual a un geste émouvant pour la famille du petit Emile

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La famille du petit Emile, garçon de deux ans disparu le 8 juillet dernier, est présente ce samedi au Vélodrome à l'occasion de la messe célébrée par le Pape François. C'est Rachid Zeroual, le fameux patron des South Winners, qui a permis à ces derniers d'être invités.

Très contesté par certains supporters de l'Olympique de Marseille, qui l'accusent de vouloir faire partir Pablo Longoria, Rachid Zeroual a discrètement contribué à obtenir des places au Vélodrome ce samedi afin que la famille d'Emile, petit garçon de deux ans qui a disparu cet été dans la commune du Vernet, puisse assister à la messe que le Pape François donne ce samedi devant 60.000 fidèles. Lui-même de religion musulmane, le responsable des supporters marseillais connaît le village du Vernet, où son épouse a une maison, et c'est comme cela qu'une relation s'est créée avec les proches du petit garçon, dont on n'a hélas aucune nouvelle depuis bientôt trois mois.

Le patron des South Winners connaît bien la famille du petit garçon

« Depuis toujours, nos enfants sont amis, cet été, ils sont montés tout de suite pour rechercher Émile et ils ont prêté leur maison pour loger les amis et la famille qui sont venus nous soutenir », explique, sur BFM, la grand-mère d'Emile, qui explique qui c'est Rachid Zeroual, qui a proposé de les faire venir pour la messe du Pape à Marseille : « On ne voulait pas le gêner en parlant de la messe du pape et de notre proximité. Mais Rachid a protesté: 'Je suis votre ami, faut le faire! Je vous soutiens depuis le début ! » Une attention qui a évidemment mis du baume au coeur de cette famille forcément toujours sous le choc de cette disparition très brutale. Pour le dirigeant des South Winners, qui n'a pas souhaité être mis en avant, tout cela est normal et ne doit pas donner lieu à une récupération quelconque.