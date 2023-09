OM ‍: Une bombe contre Longoria, il va tout déballer ‍!

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

A nouveau président de l'OM, Pablo Longoria est décidé à réagir aux menaces des supporters. Il a annoncé vouloir porter plainte mais cela n'effraie pas Rachid Zeroual. Le sulfureux leader des South Winners veut même imiter Pablo Longoria.

Après avoir été pris à partie par certains supporters lundi soir, Pablo Longoria a résisté et veut désormais répliquer. Le président de l'OM, annoncé partant toute la semaine, reste finalement en poste. Dans son communiqué lu en conférence de presse ce vendredi, l'Espagnol a même été plus loin en annonçant vouloir porter plainte pour les menaces qu'il a subies. Rachid Zeroual, leader des South Winners et de la fronde anti-Longoria, est implicitement visé par le président phocéen. Cependant, ce dernier n'a pas l'air d'être effrayé par ces possibles poursuites judiciaires.

Zeroual veut porter plainte contre Longoria

Interrogé par le journal La Provence ce vendredi soir, Rachid Zeroual a estimé que les déclarations de Longoria n'étaient que du bluff. « Il brasse du vent, il brasse du vent. Il a dit qu’il portait plainte contre qui, contre quoi ? Rien. Moi aussi, je vais porter plainte », a t-il lâché. Il en a peu dit sur cette fameuse plainte contre Longoria mais elle aurait un rapport avec la gestion du centre de formation, un des principaux griefs de Zeroual concernant le président de l'OM.

🔴 Crise à l'OM : après la conférence de presse de Pablo Longoria, Rachid Zeroual annonce qu'il va lui aussi "porter plainte"



👉 https://t.co/kw2pEzwqPt#OM #TeamOM #Longoria pic.twitter.com/x4UKGMdo66 — La Provence OM (@OMLaProvence) September 22, 2023

« Je n'en ai rien à foutre, il peut dire ce qu’il veut. Je sais ce que j’ai entre les mains. S’il continue, ça sortira aux yeux de tous. Les gens qu’il couvre au centre de formation ne pourront plus se cacher. C’est tout ce que j’ai à dire », a t-il indiqué sèchement. Malgré le retour aux affaires de Pablo Longoria et surtout la campagne anti-Zeroual naissante sur internet, le leader des South Winners n'a pas du tout l'intention d'arrêter le conflit avec la direction olympienne.