Valentin Carboni, l'OM n'en veut plus

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'aventure de Valentin Carboni à l'OM pourrait tourner court. L'Argentin, gravement blessé à un genou ces derniers jours lors d'un rassemblement avec sa sélection, pourrait voir son prêt coupé sur la Canebière.

Valentin Carboni était arrivé à l'OM l'été dernier avec de grandes ambitions. Sous les ordres de Roberto De Zerbi, l'Argentin comptait enchainer les minutes au plus haut niveau dans un club réputé et reconnu en Europe. Mais son aventure est en train de tourner au cauchemar. Roberto De Zerbi l'a d'abord très peu utilisé avant que Carboni ne se blesse ces derniers jours aux ligaments croisés du genou lors d'un rassemblement de l'Albiceleste. Compte tenu de la situation, l'OM n'est pas vraiment chaud à l'idée de garder le milieu de terrain. D'ailleurs, Valentin Carboni devrait revenir à l'Inter plus tôt que prévu, lui qui est normalement prêté à Marseille jusqu'à la fin de la saison.

Valentin Carboni, fin de l'aventure à l'OM ?

Selon les informations de Tuttosport, une réunion très importante aura lieu ce lundi entre l'Inter et l'OM pour aborder le sort du prêt de Carboni dans la cité phocéenne. D'ici là, on devrait en savoir plus sur la durée de l'indisponibilité de Carboni, qui n'est pas exactement connue. Mais on sait déjà qu'il ne reviendra pas avant les six prochains mois. Outre la fin du prêt potentiel du joueur de 19 ans, la question de savoir qui prendra en charge son opération sera aussi traitée entre Milan et Marseille. Cette saison avec l'Olympique de Marseille, le natif de Buenos Aires n'a joué que 4 rencontres. Cette blessure est un autre coup d'arrêt dans sa jeune carrière, alors qu'il est pourtant considéré comme l'une des plus grands cracks en devenir du football argentin. Mais tout porte à croire que son aventure sur la Canebière prendra fin, au grand dam de certains fans et observateurs phocéens, qui attendaient beaucoup de lui.