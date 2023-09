Valbuena s'énerve sur l'OM et désigne les coupables

Dans : OM.

L'OM traverse une période très difficile, que ce soit sur ou en dehors des terrains. Le club phocéen se cherche d'ailleurs toujours un nouvel entraineur.

La lourde défaite de ce dimanche soir au Parc des Princes face au PSG a plongé l'OM encore un peu plus dans le doute. Les Phocéens peinent à se montrer convaincants et remonter la pente depuis le départ d'Igor Tudor. Que ce soit Marcelino ou désormais Jacques Abardonado en intérim, le niveau de jeu n'est pas au rendez-vous et à la hauteur des ambitions affichées en début de saison. Si la situation en interne se ressent forcément sur les performances des joueurs, certains pensent néanmoins que les joueurs manquent de caractère. Ce n'est pas Mathieu Valbuena qui dira le contraire.

Des joueurs clairement responsables ?

"t'es à l'Olympique de Marseille, ce blason représente beaucoup plus que le football !"

"il faut prendre conscience que qd tu joues à l'OM tu as des devoirs, il ya beaucoup d'exigence" @MathieuVal8 #OM #TeamOM pic.twitter.com/VGmfMF0DrH — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 26, 2023

Lors d'une intervention sur Football Club de Marseille, l'ancien milieu de terrain de l'OM n'a pas hésité à mettre les joueurs face à leurs responsabilités. « On est dans une crise à l'OM et il y en aura encore, t'es à l'Olympique de Marseille, c'est comme ça ! J'ai eu une crise alors qu'on était en 1/4 de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich, donc je sais de quoi je parle. Et c'était pire que ça. Ce blason représente beaucoup plus que le football et tu dois t'imprégner de ça. Il y a de la qualité dans cet effectif mais faut se rendre compte qu'ici tu as de la pression et des devoirs. Il y a une pression de résultats aussi. Cela fait longtemps que l'OM n'a rien gagné et les supporters attendent. Le PSG est favori mais je pense que Marseille est armé pour concurrencer le PSG mais il faut s'en donner les moyens. Il faut beaucoup d'exigence », a notamment indiqué Mathieu Valbuena, qui veut voir un autre visage d'un club comme l'OM en Ligue 1. En attendant, la direction marseillaise va devoir mettre les bouchées doubles pour boucler la venue d'un nouvel entraineur, qui ne manquera pas de pression sur les épaules en ces temps compliqués sur la Canebière. Une pression à laquelle il faut désormais faire face, même si Pablo Longoria a dénoncé l'excès des supporters dans leur volonté de contrôler beaucoup trop de choses au club.