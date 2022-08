Une rentrée d'argent inespérée à l'OM !

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM compte encore se montrer actif en cette fin de mercato estival. Avec toutes les opérations qui se concrétisent en Europe, les Phocéens pourraient avoir une belle surprise...

La direction de l'OM espère bien recruter un nouvel élément offensif (au minimum) avant la fin du marché des transferts. Le récent départ d'Arkadiusz Milik à la Juve et ceux probables de Bamba Dieng et Cédric Bakambu auront besoin d'être compensés. Le calendrier de l'OM va en plus devenir très chargé, avec des rencontres de Ligue des champions à disputer. La nécessité de recruter en attaque est donc grande pour Pablo Longoria et Igor Tudor. Problème, les finances marseillaises posent problème et chaque rentrée d'argent peut avoir ses avantages. Et bonne nouvelle pour l'OM, un transfert de Lucas Ocampos à l'Ajax est en discussions.

Ocampos, une belle surprise à venir pour l'OM ?

Selon les informations de Mike Verweij, le club néerlandais veut tout faire pour recruter l'Argentin d'ici au 1er septembre. Cela tombe bien, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille veut quitter Séville. Toujours d'après le journaliste, l'opération pourrait s'élever à plus de 15 millions d'euros. En cas de vente à l'Ajax, les Andalous devront ensuite verser 15% du montant à l'OM, qui avait négocié un pourcentage à la revente en 2019 lors du transfert d'Ocampos Espagne. De quoi soulager les caisses phocéennes et pouvoir pourquoi pas réinvestir cet argent pour recruter un ou des joueurs en cette fin de mercato. A noter qu'au rayon des départs, Duje Caleta-Car pourrait filer à l'anglaise. Le Croate est dans le viseur de Southampton et pourrait rapporter près de 10 millions d'euros à Marseille. Les fans de l'OM doivent s'y préparer, cette fin de mercato estival s'annonce bouillante sur la Canebière. Des surprises ne sont pas à écarter, surtout dans un club comme l'Olympique de Marseille.