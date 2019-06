OM : Thauvin reste à Marseille, il y a une condition

Dans : OM, Ligue 1.

Alors que l’Olympique de Marseille ne jouera pas en Coupe d’Europe la saison prochaine, l’avenir de Florian Thauvin s’écrit en pointillés.

À l’image de son équipe phocéenne, Florian Thauvin a vécu une saison 2018-2019 délicate. Plutôt bon en première partie de saison, le champion du monde s’est un peu écroulé en 2019… avant de rebondir en toute fin d’exercice. Auteur de quatre buts lors de ses quatre derniers matchs, dont un avec l’équipe de France en Andorre cette semaine, Flotov est désormais en vacances. Sauf qu’il n’est pas aussi tranquille que cela, vu que l’attaquant de 26 ans pourrait changer d’air durant ce mercato. Son départ de l’OM serait d'ailleurs une bonne chose, surtout si un gros club européen le veut. C’est en tout cas l’avis de Ludovic Obraniak, qui estime que Marseille n’a qu’un seul moyen pour garder son meilleur joueur.

« Thauvin, tu ne peux le garder qu’à une seule condition. Que tu aies un arrière droit qui soit complémentaire, et qui le sublime aussi. Hiroki Sakai, c’est un très bon joueur, je ne remets pas ça en cause... Mais, si tu as un couloir droit comme en équipe de France avec Dubois, avec qui ça a très bien fonctionné, Florian Thauvin, il est bien meilleur ! Donc si tu le gardes, il faut prendre un arrière droit qui va avec », a balancé, sur RMC, le consultant, qui se paye donc la tête du Japonais, alors que ce dernier vient d’être élu meilleur joueur de la saison par les supporters...