Une piste à Milan, l’OM va corriger le bug du mercato

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Pas suffisamment armé sur les côtés de sa défense, l’Olympique de Marseille tentera de compléter son effectif durant le prochain mercato hivernal. Le club phocéen, sur les conseils de son entraîneur Roberto De Zerbi, s’intéresse au Milanais Davide Calabria, entré dans la dernière année de son contrat.

Avant le Classique dimanche soir, l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain partagent un point commun : les deux rivaux manquent de solutions sur les côtés de leur défense. Dans le camp marseillais, le problème avait bien été identifié pendant le mercato estival. Le club phocéen pensait boucler le transfert du Français Kiliann Sildillia. Mais la direction, qui a reconstruit une bonne partie de l’effectif, devait encore enregistrer un départ pour accueillir le latéral droit de Fribourg, révèle le journal L’Equipe ce vendredi.

🚨Lilian Brassier, Quentin Merlin, Amir Murillo et Ulisses Garcia sont absents de l’entraînement du jour.



[🎖️@Serguei] — Massilia Zone (@MassiliaZone) October 25, 2024

A ce poste, c’est donc l’ex-indésirable Pol Lirola qui a réintégré le groupe, en attendant la recrue espérée cet hiver. Difficile de dire si l’Olympique de Marseille reviendra à la charge pour l’international Espoirs tricolore. En tout cas, le média transalpin Calciomercato évoque un intérêt olympien pour Davide Calabria (27 ans). Le latéral droit du Milan AC pourrait représenter une belle affaire dans les mois à venir. En fin de contrat en juin prochain, et devancé par Emerson dans la hiérarchie, l’Italien attend une offre de prolongation de la part de ses dirigeants. Mais ce n’est pas vraiment la tendance d’après la source.

Calabria ne devrait pas prolonger

Le coach milanais Paulo Fonseca compte sur lui jusqu’au terme de la saison. Mais le Milan AC pense déjà posséder son successeur, à savoir le jeune Espagnol Alejandro Jimenez (19 ans), chipé au Real Madrid pour 5 millions d’euros cet été. Comme Galatasaray, qui avait tenté sa chance sur ce dossier au mercato estival, l’Olympique de Marseille et son entraîneur Roberto De Zerbi y voient une possible ouverture en janvier. Il faudra néanmoins convaincre Davide Calabria et offrir 3 à 4 millions d’euros pour son transfert.