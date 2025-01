Une grossière erreur évitée de peu, l’OM est soulagé

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Parmi les satisfactions de la première partie de saison, Mason Greenwood fait le bonheur de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen se réjouit de la signature de l’attaquant anglais. D’autant que les dirigeants ont longtemps hésité avant de conclure son transfert au détriment d’une autre piste séduisante.

L’Olympique de Marseille a certes commis des erreurs l’été dernier, mais de jolis coups ont aussi été réalisés. La direction admet de mauvaises décisions en ce qui concerne Elye Wahi, déjà transféré à l’Eintracht Francfort, et le milieu Ismaël Koné, dont le coach Roberto De Zerbi a annoncé le départ. En revanche, le club phocéen peut se réjouir de plusieurs satisfactions comme Mason Greenwood.

Greenwood, l'OM a hésité

Recruté à Manchester United pour 31,6 millions d’euros (bonus compris), l’attaquant polyvalent avait bien failli ne jamais atterrir à Marseille. Les dirigeants ont longtemps hésité avant de conclure son transfert, raconte le quotidien régional La Provence. Bien sûr, le passé judiciaire de l’international anglais a dû peser dans la balance. L’Olympique de Marseille a été confronté à une grosse polémique avant même la signature de Mason Greenwood.

Et c’est peut-être ce scandale qui a incité le pensionnaire du Vélodrome à envisager l’arrivée de Francisco Conceição à la place de l’ancien Red Devil. Finalement, l’actuel deuxième de Ligue 1 a privilégié l’attaquant ambidextre et ne regrette absolument pas son choix. Au contraire, l’Olympique de Marseille s’en félicite. Du côté de la Commanderie, certains estiment qu’il n’y a « pas photo entre les deux joueurs ».

Mason récompensé 🥇



Décisif avec 2️⃣ buts cruciaux, 𝗠𝗮𝘀𝗼𝗻 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻𝘄𝗼𝗼𝗱 remporte le trophée UNFP du joueur du mois de décembre de @Ligue1 🏆



Félicitations Mason 👏 pic.twitter.com/z2mOZsWBAY — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 12, 2025

Il est vrai que le fils de l’entraîneur milanais Sergio Conceição n’a pas la même réussite à la Juventus Turin. Depuis son arrivée en prêt payant (10 M€ bonus compris) sans option d’achat l’été dernier, l’international portugais, que les Bianconeri ont ensuite recruté de manière définitive pour 30 millions d’euros, ne compte qu’un but et 3 passes décisives en Serie A. On est loin des statistiques de Mason Greenwood (12 buts et 4 passes décisives en L1), même s’il est vrai que les deux joueurs évoluent dans des contextes très différents.