Ünder blindé, l’OM passe à l’action !

Par Corentin Facy

Malgré des pertes colossales qui avoisinent 80 millions d’euros pour la saison en cours, l’OM reste actif sur le marché des transferts.

Dans les années à venir, l’Olympique de Marseille va devoir payer les transferts de Gerson, Guendouzi, Ünder, Pau Lopez ou encore Milik, qui s’échelonnent sur plusieurs saisons. Ces pertes importantes n’empêchent pas l’OM de continuer à se montrer actif et attractif sur le marché des transferts. L’été dernier, le président olympien Pablo Longoria a multiplié les belles prises. Cengiz Ünder en est le parfait l’exemple, l’ailier turc ayant été recruté pour seulement 8 millions d’euros à l’AS Roma. Son bilan sportif est excellent avec 11 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues sous les couleurs de l’OM. Une adaptation express qui encourage Marseille à tenter de prolonger le contrat de Cengiz Ünder, selon les informations du journaliste turc Ekrem Nour.

L'OM veut prolonger Ünder jusqu'en 2027

L’insider croit savoir que les dirigeants de l’Olympique de Marseille aimeraient prolonger le contrat de Cengiz Ünder jusqu’en juin 2027. En cas de prolongation, nul doute que le salaire de Cengiz Ünder serait par ailleurs revu à la hausse. Mais en tentant une telle opération, l’OM veut surtout s’assurer une rentrée d’argent dans le futur avec la vente d’ici deux à trois ans d’un joueur encore jeune (24 ans), international turc et surtout pétri de talent. Reste maintenant à voir si l’entourage de Cengiz Ünder sera réceptif au projet des dirigeants de l’Olympique de Marseille. Il n’y a pas de raison que ce ne soit pas le cas dans la mesure où Ünder a galéré par le passé que ce soit à Leicester ou à l’AS Roma et donne enfin la pleine mesure de son talent dans la cité phocéenne. Les supporters du Vélodrome ont d’ailleurs fait de lui l’un de leur chouchou après le but victorieux du Turc à Bordeaux lors de la première partie de saison…