Un OM de feu face à l'OL, Veretout a d'autres priorités

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Après la douloureuse défaite contre Tottenham en Ligue des Champions, l'OM veut se reprendre en championnat. Jordan Veretout espère que Marseille se relancera lors du choc contre l'OL avec l'obligation de repartir avec la victoire.

Malgré un bon début de saison, l'OM enchaîne finalement les désillusions, aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions. Actuellement cinquième du championnat, Marseille n'avance plus et n'a pris qu'un seul point sur les quatre dernières rencontres. Ce dimanche 6 novembre, à l'occasion du choc contre l'OL, la formation marseillaise veut se reprendre et renouer avec la victoire face au rival historique, également en quête de confiance. Jordan Veretout, patron du milieu de terrain de l'OM, s'est confié dans un entretien avec le Journal du Dimanche sur la suite de la saison de Marseille et sur la nouvelle dynamique à insuffler au sein du club.

Contre l'OL, c'est minimum une victoire pour Veretout

« Le plaisir ne vient qu’avec la victoire. Je préférerais qu’on soit nuls mais victorieux. Je dis que notre jeu est cohérent et qu’il ne manque pas grand-chose pour repartir. Une victoire contre Lyon ramènerait le sourire. Croyez-moi, on travaille beaucoup pour éliminer les petites erreurs. On va vite se corriger » a déclaré l'ancien joueur de l'AS Roma. Le joueur de 29 ans, international français depuis peu, espère également être dans la liste de Didier Deschamps pour le Qatar. Le milieu de terrain phocéen, homme fort de l'entrejeu marseillais avec Mattéo Guendouzi, s'est installé dès son arrivée comme un titulaire dans le onze d'Igor Tudor. Si l'objectif de Veretout à court terme est de remporter des matchs pour remonter dans le classement en Ligue 1, le joueur formé au FC Nantes rêve secrètement d'une Coupe du monde avec les Bleus pour s'affirmer un peu plus comme un taulier à l'OM. Le match de prestige contre Lyon sera l'occasion de donner des garantis à Deschamps avec la révélation de la liste pour le mondial le mercredi 9 novembre.