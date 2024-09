OM ‍: Mason Greenwood rapidement vendu ‍?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les débuts de Mason Greenwood sous le maillot de l'Olympique de Marseille n'ont échappé à personne en Europe, l'attaquant anglais étant promis à un grand avenir avant la sale affaire.

Cinq buts en trois matchs de Ligue 1, il n'en fallait pas plus pour faire de Mason Greenwood la nouvelle idole du Vélodrome, et cela même si le joueur anglais traîne et traînera toute sa carrière les photos et les vidéos de sa compagne après avoir été tabassé par ce dernier. Mais les affaires sont les affaires et Pablo Longoria n'a eu aucun scrupule à faire signer le joueur encore sous contrat avec Manchester United. Si l'on met de côté l'aspect moral du dossier, il est évident que le président de l'Olympique de Marseille a fait une très belle opération en déboursant 26 millions d'euros pour s'offrir le joueur de 22 ans, dont la valeur était estimée à plus du double avant qu'il rejoigne la rubrique faits-divers des tabloïds anglais. Les médias évoquaient même la possibilité pour Mason Greenwood d'entrer dans la catégorie des attaquants à 150 millions d'euros. C'est d'ailleurs pour cela que les dirigeants de Manchester United ont prévu d'intégrer une clause à hauteur de 40 à 50% sur une plus-value à la revente du buteur de l'OM.

Mason Greenwood excite l'Europe du football

𝙈𝙖𝙨𝙤𝙣 𝙂𝙧𝙚𝙚𝙣𝙬𝙤𝙤𝙙 🔟🤙 pic.twitter.com/brkQ67vIqo — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 19, 2024

Et cela tombe bien puisque du côté de l'Express, on affirme que les dirigeants marseillais pourraient rapidement revendre Mason Greenwood si ce dernier flambe réellement cette saison sous le maillot du club phocéen. Journaliste pour le quotidien anglais, Tom Parsons explique que des clubs comme le FC Barcelone ou bien encore le Real Madrid sont en mesure de rapidement passer à l'offensive concernant l'attaquant anglais de l'Olympique de Marseille et que l'OM serait probablement tenté de prendre une grosse offre sans attendre.

Pablo Longoria l'a montré avec Alexis Sanchez et plus récemment avec Pierre-Emerick Aubamyeang, il n'a aucun mal à laisser partir un buteur vedette au mercato, aussi brillant soit-il. Forcément, si Marseille se qualifie pour la prochaine Ligue des champions, Longoria sera moins déterminé à céder Greenwood que si l'OM passe encore à travers. En tout cas, du côté de Manchester United on pense toujours avoir fait une belle opération en se débarrassant d'un joueur qui suscite autant de haine en Angleterre, tout en gardant une belle part du gâteau s'il réussit ailleurs.