« ‍Un match de tapettes ‍», il s’excuse après Metz-OM

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir, l'OM n'a pu faire mieux que match nul (2-2) contre le FC Metz. Un résultat un peu inespéré pour les Lorrains au vu de leur première période. Mais un joueur messin a dérapé publiquement.

L'OM a subi un deuxième coup dur en une semaine ce vendredi soir à Metz. Si les hommes de Marcelino pensaient avoir fait le plus dur en menant 1 but à 0 et en étant également en supériorité numérique, ils ont été renversés en quelques minutes en seconde période. Heureusement, Vitinha a égalisé en fin de rencontre pour sauver un point. Ce nouveau résultat décevant plonge un peu plus les Phocéens dans l'incertitude. D'autant plus que le FC Metz était mal en point lors du premier acte. De quoi faire vriller Kevin N'Doram, qui est allé trop loin dans ses propos au micro de Prime Video : « On manque de caractère. Excusez-moi du terme, mais on joue comme des tapettes ». Conscient que ses paroles avaient suscité un gros malaise sur les réseaux sociaux, le joueur messin s'est excusé par la suite.

N'Doram clos l'incident et s'excuse

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par N'Do (@ndo_kevin)

« J’ai dit des choses sous le coup de la frustration et de l’énervement. Je ne voulais offenser personne, ce n'était pas le but. Je présente mes excuses », a en effet précisé Kevin N'Doram, toujours au micro de Prime Video après le match nul face à l'OM ce vendredi soir. De quoi tout de suite apaiser et faire amende honorable. Lors de la prochaine journée de Ligue 1, l'OM recevra le Stade Brestois pour tenter de relancer la machine. De son côté, le promu messin ira du côté de Clermont. Chaque point sera important pour le FC Metz dans son objectif maintien. Tous les détails compteront, dont notamment les sorties mal senties. Kevin N'Doram ne dira pas le contraire.