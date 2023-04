Un joueur à presque 100 millions d'euros rêve de l'OM

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Marseille est assurément l'un des clubs les plus populaires en France. Forcément, plusieurs joueurs sont fans de l'OM même s'ils n'ont jamais joué pour le club phocéen. C'est le cas de ce défenseur de Chelsea.

Arrivé à Chelsea l'été dernier, Wesley Fofana vit une première saison compliquée avec les Blues. Recruté pour 87 millions d'euros, bonus compris, le défenseur de 22 ans a du mal à afficher son meilleur niveau au sein d'une formation qui traverse une grosse crise. L'ancien joueur de Leicester sort également d'une saison délicate la saison passée où il a été victime d'une fracture du péroné à la jambe gauche. Une blessure qui a éloigné Wesley Fofana des terrains pendant plusieurs mois. Ça n'a pas empêché l'ancien joueur de l'AS Saint-Étienne de soutenir son club de cœur. Bien qu'il soit formé chez les Verts, le joueur de Chelsea n'est pas un supporter stéphanois mais bien un grand fan de l'OM. À l'occasion d'un entretien sur Téléfoot, celui qui est né à Marseille a fait une déclaration d'amour au club phocéen.

Fofana encourage l'OM pour la fin de la saison

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chelsea FC (@chelseafc)

« Je suis un vrai fan. C'est le club de ma vie, celui qui m'a fait aimer le foot. Depuis petit, je suis né supporter de l'OM. Ça me tient à cœur, je regarde à fond. Arrêtez de croire qu'on ne va pas finir sur le podium. Les gars, je compte sur vous. On finit sur le podium cette année » a déclaré l'international français avec les espoirs (7 sélections) qui ne cache pas son affection pour l'OM. Bien qu'il soit de l'autre côté de la Manche, Wesley Fofana garde un œil attentif sur les résultats de Marseille et souhaite bonne chance à la formation d'Igor Tudor pour la fin de la saison avec un objectif à aller chercher, le podium en Ligue 1.