Iliman Ndiaye loin de l’OM, Longoria se fait secouer

Par Eric Bethsy

Dans l’attente de nouvelles recrues, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille Marcelino espère notamment la signature d’Iliman Ndiaye. Mais pour le moment, le milieu offensif n’est pas près de quitter Sheffield United, qui réclame un effort de la part du président marseillais Pablo Longoria.

Engagé dans des tours préliminaires en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille doit agir rapidement. Le troisième de Ligue 1 tente de boucler son recrutement le plus vite possible pour laisser Marcelino préparer les premières échéances avec un groupe complet. Mais après les signatures de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr, l’entraîneur marseillais n’est pas encore satisfait. « C'est évident qu'il nous faut des joueurs derrière et devant, a confié l’Espagnol dans un entretien accordé à La Provence. On est dans ce processus. »

L'OM loin du compte

En effet, Pablo Longoria continue de s’activer sur le recrutement. Le président de l’Olympique de Marseille travaille notamment sur le dossier Iliman Ndiaye (23 ans). Il y a encore quelques jours, la piste semblait enterrée. Mais le dirigeant et son directeur du football Javier Ribalta sont parvenus à inverser la tendance et à convaincre le milieu offensif de quitter Sheffield United. Il n’empêche que le plus dur reste à faire, à savoir trouver un accord avec le nouveau pensionnaire de Premier League.

A l’heure actuelle, l’Olympique de Marseille semble loin du compte si l’on en croit le journaliste anglais Alan Nixon. Notre confrère affirme que le promu attend une offre « digne de ce nom » de la part du club phocéen. Autant dire que Sheffield United n’est absolument pas satisfait des échanges avec la direction olympienne. Pour rappel, le pensionnaire du Vélodrome tente de conclure le transfert d’Iliman Ndiaye pour un montant inférieur à 20 millions d’euros. Un effort supplémentaire sera nécessaire pour racheter la dernière année de contrat de l’international sénégalais.